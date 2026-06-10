Άγιος Δημήτριος: Δημοτικός υπάλληλος ο 57χρονος το θύμα του τροχαίου – Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε να πιάσει δουλειά

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 57χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό στον Άγιο Δημήτριο διερευνούν οι Αρχές.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/6 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου και λόγω της σφοδρής σύγκρουσης με το φορτηγό ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

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Άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά, με τον 57χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τριών παιδιών, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Μάλιστα, ήταν υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αγίου Δημητρίου και το τροχαίο έγινε την ώρα που πήγαινε να πιάσει δουλειά.

Συνάδελφος του θύματος που μίλησε στον ΑΝΤ1 συγκλονισμένος έκανε λόγο για έναν πολύ εργατικό και τίμιο άνθρωπο.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε μεγάλη θλίψη στην οικογένειά του και τους συναδέλφους του, ενώ προανάκριση για το τραγικό τροχαίο διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχαίας.