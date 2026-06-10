Άγιος Δημήτριος: Νεκρός μοτοσικλετιστής ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό – Ήταν πατέρας 3 παιδιών

Ακόμα ένα τραγικό τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο, όπου έχασε τη ζωή του ένας οδηγός μοτοσικλέτας.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/6 στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 181, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με φορτηγό.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 57χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ήταν πατέρας τριών παιδιών, εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Μάλιστα, φέρεται να ήταν υπάλληλος καθαριότητας του δήμου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια Τροχαία.