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Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία – Καίει κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας

Στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα

Φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία – Καίει κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:32

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας. 

Η φωτιά, μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει στην ελληνική επικράτεια.

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Στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελληνικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα ώστε να επέμβουν άμεσα, εφόσον η φωτιά περάσει τα σύνορα, καθώς οι άνεμοι πνέουν προς την ελληνική πλευρά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες σήμερα 30 Ιουνίου 2026 εκτός των Ελληνικών συνόρων στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση 400 μέτρων περίπου από τα σύνορα με την Ελλάδα πλησίον της Π.Ε. Κιλκίς.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Προληπτικά, στην Ελληνική πλευρά, ενεργούν δύο (2) γεωπροωθητές και πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών

Σε κάθε περίπτωση, οι Πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας μας, είναι σε ετοιμότητα ώστε αν χρειαστεί θα επέμβουν.

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