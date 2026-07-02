Δέκα συλλήψεις οπαδών του Παναθηναϊκού στην Αττική – Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένα ακόμη πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε κάτω από τον οπαδικό μανδύα κατάφερε με την επιχείρηση που πραγματοποίησε σε διάφορες περιοχές της Αττικής η Ελληνική Αστυνομία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα, εκ των οποίων οι 10 συνελήφθησαν. Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ενώ εξετάζεται η σύνδεση της δράσης τους με αδικήματα που εμπίπτουν και στην αθλητική νομοθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρησμούς, εκρήξεις, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες, εκβιάσεις, σωματικές βλάβες, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ επτά ακόμη άτομα κατηγορούνται για παραβίαση της εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις Αρχές να ερευνούν το πλήρες εύρος της φερόμενης εγκληματικής δράσης και τυχόν διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης 2/7.