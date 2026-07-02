Χάος στο Κίεβο: Φονικά ρωσικά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές – Τουλάχιστον 13 νεκροί (βίντεο)

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, έγινε σήμερα το πρωί στόχος μπαράζ ρωσικών πληγμάτων με πυραύλους και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να υποστούν ζημιές κτίρια, ανάμεσά τους και οι έξι όροφοι μιας πολυκατοικίας που κατέρρευσε εν μέρει αφού έγινε στόχος άμεσου πλήγματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επισημάνει χθες Τετάρτη από το Δουβλίνο ότι επιστρέφει αμέσως στο Κίεβο, λέγοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο “μεγάλης κλίμακας” επίθεσης της Ρωσίας.

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“Γνωρίζουμε ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν προετοιμάζει αυτό το μαζικό πλήγμα εναντίον της Ουκρανίας εδώ και κάποιο καιρό ήδη”, είχε δηλώσει, καλώντας τους Ουκρανούς “επιδείξουν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για την προστασία τους”, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιρλανδία. Kyiv. A city of over 3 million people. In Europe.



An 11-hour massive russian attack has just ended. No pause, no mercy — only civilians being killed while the world watches.



At least 10 people are confirmed dead. Rescue teams are still pulling people from under the rubble. pic.twitter.com/S8nF9DUX9B— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) July 2, 2026

Οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκαναν λόγο για τουλάχιστον “δέκα νεκρούς και 56 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης” του Κιέβου.

“Για μια ακόμη φορά ο εχθρός στοχοθέτησε σκοπίμως κατοικημένες περιοχές και σκότωσε αμάχους. Οι ζημιές είναι σημαντικές και ο αριθμός των τραυματιών μεγάλος, ανάμεσά τους και δύο παιδιά”, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Δημοσιογράφοι του AFP ακούσαν εκρήξεις στη διάρκεια σειράς επιθέσεων που διήρκεσαν πολλές ώρες, ενώ εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών. Ύστερα από ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό, ενώ ακολούθησαν φλόγες και σπινθήρες, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος που βρισκόταν στο Κίεβο. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Περίπου πενήντα λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, δημοσιογράφοι άκουσαν δεύτερη κοντά στο ίδιο σημείο.

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Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι “η μαζική επίθεση” με μεγάλου βεληνεκούς, υψηλής ακρίβειας όπλα εδάφους, αέρος και θαλάσσης και με drones έπληξαν στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών πολιτικών υποδομών, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Η Ρωσία κατέρριψε 327 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας πάνω από το έδαφός της και από τις κατεχόμενες περιοχές στην Ουκρανία, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας.

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Επλήγησαν πολιτικές υποδομές

“Στη διάρκεια της νύκτας ο εχθρός εξαπέλυσε ξανά μαζική επίθεση εναντίον της επαρχίας του Κιέβου χρησιμοποιώντας επιθετικά drones , βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ”, δήλωσε ο Μικόλα Καλατσνίκ υπεύθυνος της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας του Κιέβο, διευκρινίζοντας ότι επλήγησαν πέντε συνοικίες.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, επεσήμανε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές κτίριο στο κέντρο του Κιέβου όπου σταθμεύουν ασθενοφόρα. “Πέντε υγειονομικοί τραυματίστηκαν στη συνοικία Τσεβτσενκίφσκι. Ένας εξ αυτών, ένας διασώστης, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση”, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram. Παράλληλα ο δήμαρχος του Κιέβου έκανε λόγο για εγκλωβισμένους σε κατεστραμένα κτίρια.

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“Η στέγη πολυώροφου κτιρίου κατοικιών έχει τυλιχθεί στις φλόγες” σε άλλη συνοικία, ενώ άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε άλλο εννιαώροφο κτίριο που έχει υποστεί ζημιές, πρόσθεσε Κλίτσκο.

“Μην καθυστερείτε τις αποφάσεις για την αντιαεροπορική άμυνα για την Ουκρανία! Αυτό είναι το βασικό μας αίτημα προς τους εταίρους μας αφού το Κίεβο υπέστη μια νύκτα τρόμου”, σχολίασε από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα στο Χ από την Ιαπωνία που πραγματοποιεί επίσκεψη.

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Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Κίεβο βρίσκεται τακτικά στο στόχαστρο πολύνεκρων και κάποιες φορές μαζικών αεροπορικών επιθέσεων.

Στις 2 Ιουνίου μαζική ρωσική επίθεση με 656 drones και 73 πυραύλους προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων, εκ των οποίων 16 στην Ντνίπρο, στην κεντροανατολική Ουκρανία, και επτά στο Κίεβο, όπου περίπου 50 άτομα τραυματίστηκαν επίσης, σύμφωνα με τις αρχές

Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά του εναντίον της Ρωσίας και των εδαφών που τελούν υπό τον έλεγχο της Μόσχας, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις, υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση, για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε τέλμα.

Στις 18 Ιουνίου μαζική ουκρανική επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό 17 ανθρώπων και έπληξε μεγάλο διυλιστήριο στην περιοχή της Μόσχας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις και εντυπωσιακή πυρκαγιά.