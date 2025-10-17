Αφίδνες: Πώς έγινε το τραγικό τροχαίο με τους 2 νεκρούς και τους 4 τραυματίες – “Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο”

Τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες που έγινε νωρίς το πρωί στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών, ερευνούν οι Αρχές.

Το τραγικό τροχαίο έγινε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα, με δύο ΙΧ αυτοκίνητα να συγκρούονται μετωπικά. Μάλιστα, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε καθίσματα και προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων να εκτιναχτούν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε Πακιστανοί, ενώ το δεύτερο οδηγούσε ένας Έλληνας.

“Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο” δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα δύο οχήματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις συνθήκες του τροχαίου είναι πως το μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι αλλοδαποί εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και Τροχαία, με τους άνδρες της Πυροσβεστικής να απεγκλωβίζουν από τα ΙΧ δύο άτομα νεκρά.

Επίσης, από τη σφοδρή καραμπόλα ακόμα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέβησαν στο σημείο να τους διακομίζουν στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο ένας τραυματίας έχει διασωληνωθεί, οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο άλλος είναι πιο ελαφριά.