Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: «Πώς θα γίνει οι δικαστές να τον αθωώσουν;» λέει ο πατέρας του άνδρα που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Σοκ και θλίψη προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν 50χρονος έπνιξε με σακούλα την 60χρονη αδελφή του. Ο πατέρας τους εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το περιστατικό, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι οδήγησε στο φρικτό έγκλημα.

«Για χρόνια ήταν μια χαρά μεταξύ τους, δεν ξέρω τι έγινε τώρα», είπε με τρεμάμενη φωνή ο ηλικιωμένος, περιγράφοντας τη σχέση των δύο αδελφών πριν το περιστατικό. Η δολοφονία συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (20.09.2025), όταν ο δράστης, για άγνωστο λόγο, τύλιξε σακούλα γύρω από το λαιμό της αδελφής του, προκαλώντας ασφυξία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την αποτρόπαια πράξη, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε ότι είχε σκοτώσει την αδελφή του στο διαμέρισμά της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Χαριλάου. Ο πατέρας εμφανίστηκε συγκλονισμένος στην τηλεόραση και στο Mega, λέγοντας: «Κλαίω, είμαι χάλια… τι να κάνω; Πώς θα γίνει οι δικαστές να τον απαλλάξουν; Γιατί είναι καλό παιδί».

Συμπλήρωσε δε: «Δεν γνωρίζω τι έγινε. Δεν επικοινώνησα με τον γιο μου. Περιμένω από τις Αρχές τι θα γίνει». Προσέθεσε επίσης: «Εγώ σήμερα έμαθα ότι η κόρη μου είχε πάθει και εγκεφαλικό. Δεν το γνώριζα».

Ο πατέρας περιέγραψε τον γιο του ως «ένα ήσυχο παιδί», λέγοντας: «Μου έδιναν όλοι συγχαρητήρια. Τα έχω χαμένα κι εγώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έμαθα τώρα ότι πήρε την κόρη μου από το νοσοκομείο, την πήγε στο σπίτι και μετά τι έγινε; Ούτε που ξέρω. Την Παρασκευή ήμουν με τον γιο μου και ήταν όλα καλά, δεν φαινόταν κάτι το περίεργο».

Το σημείωμα πριν τη δολοφονία

Λίγες ώρες πριν το φονικό, η 60χρονη επέστρεψε στο σπίτι της μετά από 12ήμερη νοσηλεία λόγω εγκεφαλικού. Τη μεταφορά της στο νοσοκομείο και την επιστροφή της στο διαμέρισμα είχε αναλάβει ο ίδιος ο αδελφός της.

Λόγω της σοβαρής κατάστασής της, ο 50χρονος είχε αφήσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ένα σημείωμα προς τους ενοίκους:

«Παρακαλώ πολύ οι κυρίες στον 3ο να μην ενοχλήσουν την κυρία που βρίσκεται στον 2ο. Η αδελφή μου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας γιατί δέχτηκε πολύ μπούλινγκ και επίθεση. Η κυρία στον δεύτερο όροφο ασχολείται με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παρακαλώ όποιος την ενοχλήσει θα γίνουν μηνύσεις και θα απαιτηθεί αποζημίωση».

Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη (24.09.2025).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο αδελφοκτόνος υποστήριξε ότι “θόλωσε και έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μίας συγκεκριμένης επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς της αδελφής του”. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι “είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει”.

Ερωτήματα παραμένουν για το κίνητρο του δράστη που φαίνεται να είχε καλές σχέσεις με την αδελφή του. Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία με γείτονες και φίλους να μην μπορούν πιστέψουν ότι μια οικογενειακή σχέση κατέληξε σε τραγωδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αποκαλύπτει φίλη της 60χρονης

Στενή φίλη της 60χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του αδελφό της έκανε λόγο για μια ξαφνική και ανεξήγητη τραγωδία. «Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες.«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της για τον χαμό της φίλης της.