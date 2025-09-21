Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε ο 50χρονος αδελφοκτόνος – “Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο, τώρα συνειδητοποιώ τι έχω κάνει”

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη όταν ένας 50χρονος έπνιξε την αδελφή με πλαστική σακούλα.

Ο δράστης οδηγήθηκε στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης, μίλησε στα δικαστικά όργανα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Παράλληλα, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης το πρωί της Κυριακής (21/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο αδελφοκτόνος υποστήριξε ότι “θόλωσε και έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μίας συγκεκριμένης επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς της αδελφής του”. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι “είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει”.

Ερωτήματα παραμένουν για το κίνητρο του δράστη που φαίνεται να είχε καλές σχέσεις με την αδελφή του. Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία με γείτονες και φίλους να μην μπορούν πιστέψουν ότι μια οικογενειακή σχέση κατέληξε σε τραγωδία.

Τι αποκαλύπτει φίλη της 60χρονης

Στενή φίλη της 60χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του αδελφό της έκανε λόγο για μια ξαφνική και ανεξήγητη τραγωδία. «Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες.«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», τόνισε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της για τον χαμό της φίλης της.

Να θυμίσουμε ότι ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν ένα είδος «σχοινιού», τυλίγοντάς την σφιχτά γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν το άψυχο σώμα της 60χρονης γυναίκας και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια της ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας.