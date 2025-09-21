Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: Έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της – Τι αποκαλύπτει φίλη της 60χρονης

Την πόρτα των δικαστηριών στη Θεσσαλονίκη πέρασε σήμερα ο 50χρονος που σκότωσε την 60χρονη αδελφή του στην περιοχή του Χαριλάου το απόγευμα του Σαββάτου (20/9).

Ερωτήματα προκύπτουν από το κίνητρο του δράστη που φαίνεται να είχε καλές σχέσεις με την αδελφή του. Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία με γείτονες και φίλους να μην μπορούν πιστέψουν ότι μια οικογενειακή σχέση κατέληξε σε τραγωδία.

Στενή φίλη της 60χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του αδελφό της έκανε λόγο για μια ξαφνική και ανεξήγητη τραγωδία. «Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες.«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», τόνισε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της για τον χαμό της φίλης της.

Να θυμίσουμε ότι ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν ένα είδος «σχοινιού», τυλίγοντάς την σφιχτά γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν το άψυχο σώμα της 60χρονης γυναίκας και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τα αίτια της ανείπωτης οικογενειακής τραγωδίας.

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος αδελφοκτόνος

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος αδελφοκτόνος που έπνιξε την αδελφή του με πλαστική σακούλα το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο αδελφοκτόνος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Ο δράστης δεν έχει εξηγήσει το κίνητρο πίσω από την δολοφονία, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι χθες διαμήνυσε στις αρχές ότι δεν θα μιλήσει χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

Η 59χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε επιστρέψει μόλις το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ίδιος ο αδελφός της ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.