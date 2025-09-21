Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 50χρονος αδελφοκτόνος υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (Φωτογραφίες +βίντεο)

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος αδελφοκτόνος που έπνιξε την αδελφή του με πλαστική σακούλα το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο αδελφοκτόνος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Ο δράστης δεν έχει εξηγήσει το κίνητρο πίσω από την δολοφονία, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι διαμήνυσε στις αρχές ότι δεν θα μιλήσει χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο 50χρονος χρησιμοποίησε τη σακούλα σαν ένα είδος «σχοινιού», τυλίγοντάς την σφιχτά γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας, προκαλώντας της ασφυξία. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά όταν έφτασαν ήταν ήδη αργά.

Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία για να ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του, λέγοντας: «Έπνιξα την αδελφή μου με μια σακούλα, ελάτε να με συλλάβετε». Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου, όπου εντόπισαν το άψυχο σώμα της 60χρονης γυναίκας και συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως.

Η 59χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε επιστρέψει μόλις το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ίδιος ο αδελφός της ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.

Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι ο 50χρονος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία με «θερμά» λόγια για την αδερφή του και ζητούσε από τους ενοίκους να της φερθούν καλά γιατί ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.