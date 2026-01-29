«Αδέλφια ζείτε» – Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τους 7 νεκρούς οπαδούς του στην Τούμπα (Βίντεο)

Ανατριχιαστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 29/1 όταν η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία, την περασμένη Τρίτη.

Υπό τις ιαχές του «Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και πυρσούς – με οργανωμένο τρόπο- κατά μήκος της οδού Κλεάνθους, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, είπαν απόψε το τελευταίο «αντίο» στους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, την Τρίτη (27/1), στη Ρουμανία, εκατοντάδες υποστηρικτές του «Δικεφάλου».

Οι σοροί των θυμάτων έφτασαν στο ύψος του γηπέδου της Τούμπας γύρω στις 19:30, έχοντας διασχίσει την πόλη από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» -όπου προσγειώθηκαν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα- συνοδεία μηχανοκίνητης πομπής από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έντονο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση σε αρκετά πρόσωπα, συνέθεσαν το σκηνικό άμα τη εμφανίσει των νεκροφόρων, οι οποίες πέρασαν από το στάδιο και συνέχισαν την πορεία τους για να βρεθούν οι κεκοιμημένοι με τις οικογένειές τους.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το στρατιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε από τη Ρουμανία τις σωρούς των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν από νωρίς το απόγευμα να συγκεντρώνονται στο χώρο για την υποδοχή των επτά, πολλοί από τους οποίους μαζεύτηκαν εντός του γηπέδου της Τούμπας, στη Θύρα 4. Αύριο και το Σάββατο (31/1), όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, θα γίνουν οι κηδείες των θυμάτων, σε Θεσσαλονίκη, Πιερία και Ημαθία.

ΠΑΟΚ: Η ενημέρωση για τους τραυματίες

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.