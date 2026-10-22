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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ΙΧ χτύπησε με λοστό ποδηλάτη μετά από καυγά

Έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ΙΧ χτύπησε με λοστό ποδηλάτη μετά από καυγά
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό εναντίον ποδηλάτη, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό στη μέση του δρόμου. Το επεισόδιο έγινε χθες το απόγευμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ενώ η ένταση φέρεται να προκλήθηκε με αφορμή διαφωνία τους για την κίνηση στοn δρόμο.

   Όπως καταγγέλθηκε, ο 65χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χτύπησε τον 45χρονο ποδηλάτη με λοστό στο κράνος που φορούσε. Στη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, ο πρώτος γλίστρησε κι έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

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   Ο 65χρονος μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.

   Ο ποδηλάτης δεν φέρεται να υπέστη τραύματα.

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