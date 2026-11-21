Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κάλυμνο, έπειτα από τον εντοπισμό ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε περισσότερα από 4.400 λίτρα βενζίνης, προερχόμενο από τα απέναντι τουρκικά παράλια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο με σημαία Πολωνίας στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον δίαυλο Ψερίμου-Καλύμνου.

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Στο σκάφος επέβαιναν τρία άτομα, ένας 48χρονος Ισπανός, ο οποίος εκτελούσε χρέη κυβερνήτη, καθώς και δύο μέλη πληρώματος, ένας 30χρονος υπήκοος Βενεζουέλας και ένας 36χρονος υπήκοος Πορτογαλίας.

Το ταχύπλοο οδηγήθηκε, συνοδεία του περιπολικού σκάφους, στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου ακολούθησε έλεγχος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν στο κατάστρωμα 18 πλαστικά δοχεία, τα οποία περιείχαν συνολικά 4.433,95 λίτρα βενζίνης, ποσότητα που κατασχέθηκε.

Παράλληλα, στην κατοχή των τριών επιβαινόντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 920 τσιγάρα διαφόρων επωνυμιών, χωρίς την προβλεπόμενη φορολογική ταινία, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας και το χρηματικό ποσό των 2.630 ευρώ.

Οι τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας, πλαστογραφίας και συναυτουργίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες βενζίνης και καπνικών προϊόντων πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Καλύμνου, προκειμένου να υπολογιστούν οι δασμοί και οι φόροι που φέρεται να διέφυγαν από το Δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ