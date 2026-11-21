Ένα πλήρως οργανωμένο «εργοστάσιο» πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, σταθερό τιμοκατάλογο και συνεργασίες με διακινητές μεταναστών, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου συντονισμένη επιχείρηση στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Συνελήφθησαν τρία φερόμενα μέλη της οργάνωσης, δύο υπήκοοι Ιράν ηλικίας 45 και 27 ετών και ένας 50χρονος υπήκοος Βουλγαρίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία γυναίκα από το Ιράν, ιδιοκτήτρια καταστήματος κινητών τηλεφώνων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων και των οικονομικών συναλλαγών του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2022, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από την εμπορία των πλαστών εγγράφων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Το υπερσύγχρονο εργαστήριο στη Νέα Σμύρνη

Το εργαστήριο εντοπίστηκε στην κατοικία του 45χρονου στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Ο ίδιος χώρος χρησιμοποιούνταν και ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των πλαστών εγγράφων και των πρώτων υλών.

Ο εξοπλισμός έδινε στα μέλη του κυκλώματος τη δυνατότητα να κατασκευάζουν έγγραφα σε μορφή πλαστικής κάρτας, όπως δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες οδήγησης.

Παράλληλα, είχαν δημιουργήσει μεγάλο απόθεμα πλαστών εγγράφων από πολλές χώρες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο εξειδικευμένες «παραγγελίες».

Ο τιμοκατάλογος των πλαστών εγγράφων

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέθεταν κάθε έγγραφο σε προκαθορισμένη τιμή:

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Πλαστό διαβατήριο: 900 ευρώ

Δελτίο ταυτότητας: 600 ευρώ

Άδεια διαμονής: 400 ευρώ

Θεώρηση εισόδου – VISA: 300 ευρώ

Δελτίο αιτούντος άσυλο: 150 ευρώ

Άδεια οδήγησης: 150 ευρώ

Ιριδίζον στοιχείο ασφαλείας ταξιδιωτικού εγγράφου: 100 ευρώ

Οι συνεργασίες με διακινητές

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης συνεργάζονταν με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Παρέδιδαν κατά παραγγελία πλαστά έγγραφα, ακόμη και πρώτες ύλες πλαστογραφίας σε ποσότητες χονδρικής, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαμεσολαβητές. Οι συναντήσεις γίνονταν σε προκαθορισμένα σημεία, με τα μέλη του κυκλώματος να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα απόκρυψης.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που κατάστημα κινητών τηλεφώνων φέρεται να χρησιμοποιείται ως κάλυψη για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τον Οκτώβριο, δύο άτομα είχαν συλληφθεί σε κατάστημα κινητών στην Ομόνοια που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για τη διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων.

Τον Απρίλιο είχε επίσης εξαρθρωθεί διαφορετικό δίκτυο διακίνησης μεταναστών με πλαστά έγγραφα και εκτιμώμενα κέρδη δύο εκατομμυρίων ευρώ.

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Περισσότερα από 500 πλαστά έγγραφα

Κατά τις έρευνες στον χώρο του εργαστηρίου και της «καβάτζας», οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

18.880 ευρώ

448 δελτία ταυτότητας

23 ειδικές προξενικές θεωρήσεις εισόδου – VISA

16 άδειες διαμονής

14 διαβατήρια

5 άδειες οδήγησης

138 διαφάνειες με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας

34 σφραγίδες πλαστών θεωρήσεων εισόδου και εξόδου

6 κινητά τηλέφωνα

Ένα αυτοκίνητο

Έναν φορητό υπολογιστή

Δύο εκτυπωτές και τέσσερα πολυμηχανήματα

Θερμοκολλητή και συσκευή σάρωσης NFC

Πλήθος υλικών πλαστογραφίας

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 πλαστά ή υπό κατάρτιση ταξιδιωτικά έγγραφα.

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Στην έρευνα και η Europol

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής δράσης EMPACT 2.2 EASTMED, στην οποία ηγείται η Ελλάδα.

Για την υπόθεση έχει ανοίξει επιχειρησιακός φάκελος στη Europol, ενώ ειδικός εμπειρογνώμονας αναμένεται να συνδράμει στην ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων με κινητή μονάδα δεδομένων.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.