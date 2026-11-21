«Εργοστάσιο» πλαστών εγγράφων στην Αθήνα: 900 ευρώ το διαβατήριο, 600 η ταυτότητα – Κέρδη άνω των 500.000 ευρώ
Τρεις συλλήψεις σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Παντελεήμονα – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 πλαστά ή υπό κατάρτιση έγγραφα – Στην έρευνα συμμετέχει και η Europol
Ένα πλήρως οργανωμένο «εργοστάσιο» πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, σταθερό τιμοκατάλογο και συνεργασίες με διακινητές μεταναστών, εξάρθρωσε η Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου συντονισμένη επιχείρηση στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Παντελεήμονα.
Συνελήφθησαν τρία φερόμενα μέλη της οργάνωσης, δύο υπήκοοι Ιράν ηλικίας 45 και 27 ετών και ένας 50χρονος υπήκοος Βουλγαρίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία γυναίκα από το Ιράν, ιδιοκτήτρια καταστήματος κινητών τηλεφώνων στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων και των οικονομικών συναλλαγών του κυκλώματος.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2022, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από την εμπορία των πλαστών εγγράφων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
Το υπερσύγχρονο εργαστήριο στη Νέα Σμύρνη
Το εργαστήριο εντοπίστηκε στην κατοικία του 45χρονου στη Νέα Σμύρνη, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Ο ίδιος χώρος χρησιμοποιούνταν και ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των πλαστών εγγράφων και των πρώτων υλών.
Ο εξοπλισμός έδινε στα μέλη του κυκλώματος τη δυνατότητα να κατασκευάζουν έγγραφα σε μορφή πλαστικής κάρτας, όπως δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες οδήγησης.
Παράλληλα, είχαν δημιουργήσει μεγάλο απόθεμα πλαστών εγγράφων από πολλές χώρες, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο εξειδικευμένες «παραγγελίες».
Ο τιμοκατάλογος των πλαστών εγγράφων
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέθεταν κάθε έγγραφο σε προκαθορισμένη τιμή:
- Πλαστό διαβατήριο: 900 ευρώ
- Δελτίο ταυτότητας: 600 ευρώ
- Άδεια διαμονής: 400 ευρώ
- Θεώρηση εισόδου – VISA: 300 ευρώ
- Δελτίο αιτούντος άσυλο: 150 ευρώ
- Άδεια οδήγησης: 150 ευρώ
- Ιριδίζον στοιχείο ασφαλείας ταξιδιωτικού εγγράφου: 100 ευρώ
Οι συνεργασίες με διακινητές
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης συνεργάζονταν με πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.
Παρέδιδαν κατά παραγγελία πλαστά έγγραφα, ακόμη και πρώτες ύλες πλαστογραφίας σε ποσότητες χονδρικής, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαμεσολαβητές. Οι συναντήσεις γίνονταν σε προκαθορισμένα σημεία, με τα μέλη του κυκλώματος να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα απόκρυψης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που κατάστημα κινητών τηλεφώνων φέρεται να χρησιμοποιείται ως κάλυψη για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Τον Οκτώβριο, δύο άτομα είχαν συλληφθεί σε κατάστημα κινητών στην Ομόνοια που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για τη διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων.
Τον Απρίλιο είχε επίσης εξαρθρωθεί διαφορετικό δίκτυο διακίνησης μεταναστών με πλαστά έγγραφα και εκτιμώμενα κέρδη δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Περισσότερα από 500 πλαστά έγγραφα
Κατά τις έρευνες στον χώρο του εργαστηρίου και της «καβάτζας», οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:
- 18.880 ευρώ
- 448 δελτία ταυτότητας
- 23 ειδικές προξενικές θεωρήσεις εισόδου – VISA
- 16 άδειες διαμονής
- 14 διαβατήρια
- 5 άδειες οδήγησης
- 138 διαφάνειες με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας
- 34 σφραγίδες πλαστών θεωρήσεων εισόδου και εξόδου
- 6 κινητά τηλέφωνα
- Ένα αυτοκίνητο
- Έναν φορητό υπολογιστή
- Δύο εκτυπωτές και τέσσερα πολυμηχανήματα
- Θερμοκολλητή και συσκευή σάρωσης NFC
- Πλήθος υλικών πλαστογραφίας
Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 πλαστά ή υπό κατάρτιση ταξιδιωτικά έγγραφα.
Στην έρευνα και η Europol
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής δράσης EMPACT 2.2 EASTMED, στην οποία ηγείται η Ελλάδα.
Για την υπόθεση έχει ανοίξει επιχειρησιακός φάκελος στη Europol, ενώ ειδικός εμπειρογνώμονας αναμένεται να συνδράμει στην ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων με κινητή μονάδα δεδομένων.
Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.
πηγή στην Google
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