Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 71χρονο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στα διόδια Κατεχάκη της Αττικής Οδού.

Το δυστύχημα συνέβη στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 71χρονος προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στο διαχωριστικό μεταξύ των ταμείων των διοδίων, χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής μείωση της ταχύτητάς του.

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τροχαίο περίπου στις 20:45.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 1ο και τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικά διασωστικά εργαλεία για να απεγκλωβίσουν τον 71χρονο από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προς το Αεροδρόμιο.

Εξετάζεται παθολογική αιτία

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο 71χρονος να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξαιτίας αιφνίδιου παθολογικού επεισοδίου.

Το νέο δυστύχημα προστίθεται στον βαρύ απολογισμό από τα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική.