Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου που έπεσε από τη μάντρα – “Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ” λέει ο θείος του

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων στη δυτική Αχαΐα, με τον χαμό του 3χρονου Ανδρέα, που έπεσε από μάντρα, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

Σήμερα, Πέμπτη 13/11, οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι αποχαιρετούν το άτυχο παιδί, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Το παιδάκι βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, «ζαλίστηκε και παραπάτησε», με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο έδαφος. Ο 25χρονος τραυματίστηκε, ωστόσο ο μικρός Ανδρέας ήταν εκείνος που δέχτηκε τη μοιραία πρόσκρουση, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Οι συγγενείς, βλέποντας το παιδί αναίσθητο, το πήραν με το αυτοκίνητό τους και το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Καθοδόν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, που τους συνάντησε στη διαδρομή και ανέλαβε τη διακομιδή.

Το 3χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και έπειτα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά, ωστόσο το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε λίγο πριν τις 8 το βράδυ.

Έξω από το νοσοκομείο, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τους γονείς και τους συγγενείς να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Ο 25χρονος θείος του μικρού είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη. «Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια, φανερά καταρρακωμένος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας.

Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ο ίδιος είναι τεχνίτης, φτιάχνει σκεπές και είναι μαθημένος στα ύψη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα η οποία ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση.