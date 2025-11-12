Αχαΐα: Ο θείος χτύπησε σε γωνία, ζαλίστηκε κι έπεσε από τη μάντρα αγκαλιά με τον 3χρονο – Ανείπωτος πόνος για τον μικρό Ανδρέα

Απέραντη θλίψη επικρατεί στη δυτική Αχαΐα για τον 3χρονο Ανδρέα, που έχασε τη ζωή του, ύστερα από πτώση από μάντρα ύψους 2 μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πτώση από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο, έγινε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το μικρό αγόρι χτύπησε σε μια γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όπως είπε ο 25χρονος που είναι θείος του παιδιού στην κατάθεσή του, είχε πάρει το παιδί για να το πάει μια βόλτα από το σπίτι της οικογένειας επειδή ήταν ανήσυχο, την ώρα που οι γονείς του εργάζονταν σε κοντινό χωράφι.

Το παιδάκι έπεσε με το κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια ασθενοφόρο το διακόμισε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών βαριά τραυματισμένο.

Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση. Ωστόσο, το αγοράκι υπέστη ανακοπή και κατέληξε, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός θείος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές.

Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο Πέμπτη 13/11 στις 10:30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, με τους γονείς του να είναι σε τραγική κατάσταση, όπως και ολόκληρη η περιοχή.