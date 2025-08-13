Φωτιά στην Αχαΐα: Εθελοντές του “Ερυθρού Σταυρού” σώζουν κατοίκους στα Βραχναίικα με διασωστική λέμβο (βίντεο)

Συνεχίζει να κατακαίει την Αχαΐα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, με τους εθελοντές του “Ερυθρού Σταυρού” να μπαίνουν στη “μάχη” βοηθώντας όπως μπορούν τους κατοίκους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι φλόγες στον οικισμό Βραχναίικα έφτασαν μέχρι και την θάλασσα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εγκλωβιστούν, με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού να σπεύδουν μέσω αυτής για να τους σώσουν.

Σε βίντεο που ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός του “Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού” φαίνεται η στιγμή που προσεγγίζουν παραλία στα Βραχναίικα για να σώσουν τις οικογένειες και τα κατοικίδιά τους.

Οι πολίτες έχουν πέσει μέσα στο νερό και οι εθελοντές του τραβούν μέσα στην βάρκα τους. Από πίσω τους το πύρινο μέτωπο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με στάχτη και αποκαΐδια παντού.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και η ηρωική επιχείρηση των εθελοντών στο μέτωπο στην περιοχή Βουντένη. Οι εθελοντές πάλεψαν γενναία όλο το βράδυ ώστε αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει.

«Συγκλονιστική είναι η προσφορά των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας. Εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, απομάκρυναν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα.

Στην περιοχή Βουντένη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού όλη τη νύχτα Σας ευχαριστούμε από καρδιάς», αναφέρεται στην λεζάντα της ανάρτησης.