Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα – «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα, που σκοτώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11/11 όταν έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων, ενώ ήταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

Το αγγελούδι κηδεύτηκε μέσα σε βουβό πόνο, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ο 3χρονος δεν θα είναι πια κοντά τους. Τραγικές φιγούρες τόσο οι γονείς του παιδιού, όσο και ο θείος του, που είναι καταρρακωμένος. Μάλιστα, σε μία σπαρακτική στιγμή η μητέρα φώναζε «Που είσαι αγάπη μου» καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.

Η πρόθεση του 25χρονου να ηρεμήσει το μικρό αγόρι, καθώς βρισκόταν σε ένταση, στάθηκε μοιραία για τη ζωή του παιδιού.

Ο 25χρονος χτύπησε το κεφάλι του σε ένα μπαλκόνι του σπιτιού της οικογένειας, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό από ύψος περίπου δυο μέτρων και να τραυματιστεί θανάσιμα το 3χρονο παιδί.

Ο παππούς του, περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία. “Το παιδί έκανε φασαρία. Βγαίνει ο θείος του και το παίρνει αγκαλιά πάμε να δούμε έχω γουρούνια κότες κουνέλια για να του αποσπάσει την προσοχή. Και βαράει ο άνθρωπος εκεί στο αυτοκίνητο στο μπαλκόνι και πέφτει με το παιδί αγκαλιά. Αυτό ήταν το τέλος του“.

Το αγοράκι διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στις 7 και 10 το απόγευμα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 25χρονος, ο οποίος αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο.

Το ακόμα πιο τραγικό είναι ότι όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια των άλλων παιδιών της οικογένειας, τα οποία άρχισαν να ουρλιάζουν και να καλούν σε βοήθεια.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού που κρατούσε το παιδί πριν βρεθεί στο κενό, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Ο ίδιος μέχρι και αυτή την στιγμή δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ. Φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση: “Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας που τον είχα σαν παιδί μας”.