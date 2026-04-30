89χρονος πιστολέρο: «Είδα μια φιγούρα με καραμπίνα και μύρισε μπαρούτι» – Σοκάρει υπάλληλος που μπήκε στον φωταγωγό για να σωθεί

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28.04), με δράστη έναν 89χρονο ο οποίος άνοιξε πυρ τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, μία εκ των τεσσάρων τραυματισμένων γυναικών —γραμματέας στο Πρωτοδικείο— περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο ηλικιωμένος εισέβαλε στον χώρο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της υπαλλήλου, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ίδια ανέφερε πως άκουσε δύο ισχυρούς κρότους και ένιωσε αμέσως την οσμή του μπαρουτιού στον χώρο. «Είδα τη συνάδελφό μου να πέφτει στο έδαφος φωνάζοντας. Σηκώθηκα να διαφύγω και τότε αντίκρισα έναν άνδρα να κρατά μια καραμπίνα με την κάννη στραμμένη προς το δάπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η γραμματέας κατάφερε να βγει από το κτίριο μέσω του φωταγωγού, για να συνειδητοποιήσει λίγο αργότερα πως αιμορραγούσε ακατάσχετα στο αριστερό της πόδι, έχοντας δεχθεί θραύσματα από τα σκάγια.

Στη φυλακή ο 89χρονος «πιστολέρο»

Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν πέντε τραυματίες. Ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τέσσερις γυναίκες στο Πρωτοδικείο.

Ο 89χρονος δράστης, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς οι πράξεις του προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη για την αγριότητα και την ευκολία με την οποία χρησιμοποίησε το όπλο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.