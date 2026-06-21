Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ το απόγευμα της Κυριακής 21/6 όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος γύρος των συνομιλιών που διεξάγονται στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκε, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν σήμερα στην Ελβετία με το Ιράν για την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

«Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση (…) Αυτό που ο πρόεδρος ζήτησε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε την σχέση μας με τον ιρανικό λαό και να τείνουμε το χέρι στους Ιρανούς για να τους πούμε ότι αν οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι να απαρνηθούν το ρόλο τους ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής, αν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν μονίμως κάθε φιλοδοξία για απόκτηση του πυρηνικού όπλου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση τους με την χώρα αυτή», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς κατά την έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες και τους μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν στο Μπούργκενστοκ των ελβετικών Αλπεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες». «Αναμένω ότι θα σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο τις επόμενες ώρες».

Επειτα από τις διμερείς συνομιλίες το πρωί ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική αντιπροσωπεία και τους μεσολαβητές του Κατάρ, του Πακιστάν και τους ελβετούς διπλωμάτες, οι τέσσερις αντιπροσωπείες βρέθηκαν γύρω από ένα τραπέζι νωρίς το απόγευμα για απευθείας συνομιλίες.

Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 60 ημερών καταλήγοντας σε μία οριστική συμφωνία.

Η Ντόχα έχει δηλώσει πως ελπίζει «σε μία συνολική συμφωνία επί του συνόλου των θεμάτων που περιλαμβάνει» το πρωτόκολλο συμφωνίας.

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Στο πλευρό του αμερικανού αντιπροέδρου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε πως ελπίζει ότι με την ολοκλήρωση των συνομιλιών «θα έχουμε στα χέρια μας μία εξαιρετική συμφωνία που θα ευνοεί την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία σε όλο τον κόσμο».

Την ώρα που το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπεγράφη εδώ και τέσσερις ημέρες κλονίζεται λόγω της κατάστασης στον Λίβανο, ο Τζέι Ντι Βανς δηλώνει ότι έχει διαπιστώσει «σημαντική πρόοδο» τις τελευταίες ημέρες «για την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο».

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«Στην πραγματικότητα είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κατάσταση στον Λίβανο», είπε παραβλέποντας την συνέχιση των εχθροπραξιών την Παρασκευή και το Σάββατο.

«Μπορούμε να κάνουμε μία νέα αρχή; Μπορούμε να αλλάξουμε μονίμως τις σχέσεις στην Μέση Ανατολή; Ή θα επιστρέψουμε στις παλιές μεθόδους, πράγμα που δεν είναι στις δικές μας προτιμήσεις, αλλά που παραμένει πολύ πραγματική πιθανότητα;», είπε ο Βανς που συνοδεύεται στην Ελβετία από τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

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Η ιρανική αντιπροσωπεία στην Ελβετία δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα σήμερα, πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ , η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στον Λίβανο .

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«Χωρίς την εφαρμογή των όρων αυτών (του πρωτοκόλλου συμφωνίας) – κυρίως της ρήτρας 1 (που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου) – δεν είναι δυνατόν να εισέλθουμε στην φάση της διαπραγμάτευσης για τελική συμφωνία», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠Fars μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεωτέρας.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του Ορμούζ αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στον Λίβανο και τις ΗΠΑ ότι δεν τηρούν την δέσμευσή τους να αναγκάσουν το Ισραήλ να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός.