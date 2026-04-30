Προφυλακιστέος ο 89χρονος «πιστολέρο» για τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο μετά την απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο το πρωί της Τρίτης 28/4 τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ όπως τόνισε δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Μάλιστα, φαίνεται να δήλωσε διατεθειμένος να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον κάθε τραυματία.

Ο 89χρονος συνταξιούχος εξωτερικού, βαρύνεται με κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Κατηγορείται επίσης για έξι πλημμελήματα σχετικά με οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων, παράνομη κατοχή όπλων, διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα» είπε ο 89χρονος για να προσθέσει:

«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί για το Εφετείο. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Και εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω κανένα και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα τρεις φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω γιατί δεν το χρειαζόμουν πια και έφυγα. Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά.

Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε και του είπα να με πάει στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας στον Κηφισό. Είπα στον οδηγό ότι ήθελα να πάω στη Καλαμάτα, αλλά εγώ ήθελα να πάω στην Πάτρα. Στο δρόμο, κουβέντα στη κουβέντα, ρώτησα το ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε».