Στον Παναθηναϊκό ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας – Απομένουν τα τυπικά για το deal

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Λεβαδειακό.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας δεξιός μπακ προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού καθώς πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές.

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Ο Τσάπρας εξαργυρώνει την εξαιρετική περσινή του παρουσία με τον Λεβαδειακό, όπου αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας, καταγράφοντας 36 συμμετοχές, 10 ασίστ και ένα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.