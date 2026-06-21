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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα Αττικής – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στα Μέγαρα Αττικής – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 21/6 στα Μέγαρα Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερή χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Σαράντη στα Μέγαρα, κοντά σε πτηνοτροφική μονάδα.

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Στο συμβάν έχουν σπεύσει και επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν το συμβάν και το περιορίζουν.

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