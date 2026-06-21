Φωτιά στα Μέγαρα Αττικής – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 21/6 στα Μέγαρα Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερή χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Σαράντη στα Μέγαρα, κοντά σε πτηνοτροφική μονάδα.
Στο συμβάν έχουν σπεύσει και επιχειρούν 5 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν το συμβάν και το περιορίζουν.
πηγή στην Google
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