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Παροξυσμός στους φίλους του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Το κάλεσμα της Θύρας 13 για υποδοχή στο T-Center

Άπαντες κινούνται στους ρυθμούς του «Ζοτς»

Παροξυσμός στους φίλους του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Το κάλεσμα της Θύρας 13 για υποδοχή στο T-Center
EUROKINISSI
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό προκαλώντας παροξυσμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η Θύρα 13 ετοιμάζει εντυπωσιακή υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/6 όπως αναφέρει και το κάλεσμα της.

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Όπως αναφέρει το κάλεσμα οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν στις 12:30 έξω από το T-Center προκειμένου να αποθεώσουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ στις 13:30 θα παρουσιαστεί και επίσημα ο Σέρβος τεχνικός στο Lounge του T-Center.

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