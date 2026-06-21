Παροξυσμός στους φίλους του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς – Το κάλεσμα της Θύρας 13 για υποδοχή στο T-Center
Άπαντες κινούνται στους ρυθμούς του «Ζοτς»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό προκαλώντας παροξυσμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας.
Συγκεκριμένα, η Θύρα 13 ετοιμάζει εντυπωσιακή υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/6 όπως αναφέρει και το κάλεσμα της.
Όπως αναφέρει το κάλεσμα οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται να βρεθούν στις 12:30 έξω από το T-Center προκειμένου να αποθεώσουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ στις 13:30 θα παρουσιαστεί και επίσημα ο Σέρβος τεχνικός στο Lounge του T-Center.
πηγή στην Google
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