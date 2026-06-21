Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα 22/6

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα παραιτηθεί από τη θέση του, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου », έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα – τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ!). Του εύχομαι τα καλύτερα!».