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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα 22/6

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα 22/6
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα παραιτηθεί από τη θέση του, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου », έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα – τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ!). Του εύχομαι τα καλύτερα!».

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