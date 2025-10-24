28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν λόγω των παρελάσεων

Την Τρίτη, 28η Οκτωβρίου, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των μαθητικών παρελάσεων για τον εορτασμό της 85η επετείου του «Όχι».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στο Λεκανοπέδιο περιλαμβάνουν σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα στους δήμους Αθηναίων και Πειραιά, η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Δήμος Αθηναίων, από ώρα 09.00′ μέχρι το πέρας της παρέλασης:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Αθηναίων (Καθεδρικός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών – Δοξολογία), από ώρα 06.00′ μέχρι το πέρας της δοξολογίας:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Δήμος Πειραιά, από ώρα 00′ μέχρι 14.00′:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.