Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην Αθήνα λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 6:00 το πρωί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στην Αθήνα λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο (25/10) στο κέντρο της Αθήνας λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου, η οποία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών στις 1:00 μ.μ., ενώ θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 06:00 το πρωί έως το πέρας της τελετής θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ως εξής:

  • Οδός Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Αιόλου, μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
  • Οδός Ερμού, από Αιόλου έως Αθηνάς.
  • Οδός Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη.
  • Οδός Τριβωνιανού, στο τμήμα μεταξύ Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

