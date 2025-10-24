Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την 28η Οκτωβρίου

Ανοιχτά χωρίς εισιτήριο τα δημόσια μουσεία και μνημεία σε όλη τη χώρα

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την 28η Οκτωβρίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την 28η Οκτωβρίου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα.

Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη, χωρίς εισιτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, από την 1η Νοεμβρίου καθιερώνεται και πάλι η δωρεάν είσοδος την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα.

Την ίδια ημέρα, ελεύθερη θα είναι και η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ