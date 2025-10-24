Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την 28η Οκτωβρίου

Την 28η Οκτωβρίου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν δωρεάν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα.

Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι ελεύθερη, χωρίς εισιτήριο.

Επιπλέον, από την 1η Νοεμβρίου καθιερώνεται και πάλι η δωρεάν είσοδος την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα.

Την ίδια ημέρα, ελεύθερη θα είναι και η είσοδος στο Μουσείο Ακρόπολης, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.