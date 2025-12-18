Ζελένσκι: Τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία από την επιθετικότητα της

Το δικό του μήνυμα προς τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι «όπως κατάσχονται τα χρήματα των εμπόρων ναρκωτικών και κατάσχονται τα όπλα των τρομοκρατών, έτσι και τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προστασία από τη ρωσική επιθετικότητα και την ανοικοδόμηση όσων καταστράφηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Είναι ηθικό. Είναι δίκαιο. Είναι νόμιμο.

Ευχαριστώ τους Ευρωπαίους ηγέτες για την προσοχή τους στην Ουκρανία και για την υποστήριξή τους. Όλοι έχουμε διανύσει μια μακρά πορεία και, ναι, υπήρξαν πολλές προκλήσεις και αμφιβολίες. Αλλά το γεγονός παραμένει γεγονός: η Ευρώπη έχει επιτύχει πολλά, ενώ ο Πούτιν δεν κατάφερε να σπάσει την Ουκρανία και να κάνει την Ευρώπη να φανεί χαμένη.

Η Ρωσία έχασε κυριολεκτικά σε όλα όσα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να μας εκφοβίσει ή να μας σπάσει, να σπάσει την Ευρώπη. Η Ευρώπη αποστρατιωτικοποίησε το ρωσικό όπλο του φυσικού αερίου – ο ηπειρωτικός χώρος δεν επιτρέπει πλέον στη Μόσχα να τον χειραγωγεί με τη βοήθεια των ενεργειακών πόρων. Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα – κάτι που μόλις πριν από λίγα χρόνια φαινόταν σχεδόν αδύνατο.

Η Ρωσία ήλπιζε ότι η αμυντική υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας θα καταρρεύσουν, αλλά αυτό επίσης δεν συνέβη. Η Ρωσία χαίρονταν και ήλπιζε σε πολιτική κατάρρευση της Ευρώπης, όταν άλλαξε η αμερικανική κυβέρνηση, αλλά η Ρωσία απέτυχε και πάλι.

Η Ευρώπη έμαθε να εξουδετερώνει τις τοξικές πολιτικές δυνάμεις που η Μόσχα χρηματοδοτούσε επί χρόνια με σκοπό να διαιρέσει και να αποδυναμώσει την ΕΕ. Η ρωσική προπαγάνδα μίσους εξακολουθεί να υπάρχει. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σπάσει το πιο σημαντικό δίκτυο που κρατά την Ευρώπη ενωμένη: το δίκτυο αλληλεγγύης που ζει στις καρδιές των ανθρώπων.

Φυσικά, ορισμένοι στην Ευρώπη εξακολουθούν να ταξιδεύουν με ευχαρίστηση στη Μόσχα. Ωστόσο, η πλειονότητα των Ευρωπαίων κατανοεί ότι η προδοσία των ηθικών αξιών και των συμφερόντων προς όφελος της Μόσχας δεν θα γίνει ποτέ η κύρια ευρωπαϊκή τάση. Αυτό θα είναι πάντα υπόθεση των περιθωριακών και όχι των πραγματικών ηγετών.

Αν έχουμε επιτύχει τόσα πολλά, πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρρεύσει τώρα; Η απόφαση που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι σας – η απόφαση για την πλήρη αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την προστασία από τη ρωσική επιθετικότητα – είναι μία από τις πιο σαφείς και ηθικά ορθές αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν.

Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να εξηγήσει στους ανθρώπους που ζουν σε ουκρανικές πόλεις και χωριά που έχουν καταστραφεί από ρωσικές βόμβες, γιατί η χρήση ρωσικών χρημάτων για την ανοικοδόμηση των σπιτιών τους είναι κάτι λάθος. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να εξηγήσει σε ένα ουκρανικό παιδί, του οποίου οι γονείς έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο, ότι ο επιτιθέμενος δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί από την Ευρώπη και όχι από κάποιον άλλο που ασκεί πίεση στην Ευρώπη ή προσπαθεί ξανά να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στη Μόσχα. Και αν – ή όταν – ληφθεί αυτή η απόφαση για την πλήρη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την προστασία από τη ρωσική επιθετικότητα, τότε θα γίνει προφανές σε όλους ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή, η οποία έκανε την Ευρώπη ισχυρότερη.

Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα: αν η πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα με διπλωματικό τρόπο και η Ρωσία συνεχίσει να δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα κυρίως για όπλα. Ένα σημαντικό μέρος τους θα δαπανηθεί για ευρωπαϊκά όπλα, δηλαδή αυτά τα χρήματα θα στηρίξουν τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πόρων πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος της Ευρώπης – της ευρωπαϊκής και της ουκρανικής βιομηχανίας όπλων. Ωστόσο, πρέπει επίσης να παραμείνουμε ευέλικτοι και να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε ό,τι η Ευρώπη δεν παράγει ακόμη, ιδίως όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πυραύλους για την αεροπορική άμυνα και άλλα συστήματα, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας PURL

Εάν η διπλωματία αποδώσει και η Ρωσία αρχίσει να λαμβάνει πραγματικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου, τότε τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση. Και πάλι, είναι δίκαιο η Ρωσία να πληρώσει για ό,τι κατέστρεψε. Αυτό σημαίνει επίσης χρήματα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες – εκείνες που θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση.

Πρέπει να βλέπουμε τον Πούτιν και τις αποφάσεις του με απόλυτη σαφήνεια. Μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο μόνο όσο έχει χρήματα για να στέλνει περισσότερους ανθρώπους στο μέτωπο και να αγοράζει εξοπλισμό από το εξωτερικό. Ο Πούτιν δεν μπορεί ταυτόχρονα να συνεχίσει την επίθεση και να διατηρήσει την κοινωνική σταθερότητα στη Ρωσία: δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και για τα δύο.

Ήδη βλέπουμε τα σημάδια αυτού: η Ρωσία άρχισε να μειώνει τις στρατιωτικές δαπάνες. Μείωσαν ακόμη και τις αποζημιώσεις σε όσους στέλνουν στο θάνατο. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ένα πράγμα: η Μόσχα δεν πρέπει να λάβει κανένα θετικό μήνυμα σχετικά με αυτά τα χρήματα. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν λανθασμένη πολιτική.

Ξέρω ότι η Ρωσία εκφοβίζει διάφορες χώρες σε σχέση με αυτή την απόφαση. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτές τις απειλές – πρέπει να φοβόμαστε ότι η Ευρώπη θα είναι αδύναμη. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, αν η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να εγκρίνει μια οικονομική εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία σε μια κατάσταση που είναι σαφής από ηθική και δίκαιη άποψη;

Αν δεν ληφθεί απόφαση τώρα, οι Ρώσοι – και όχι μόνο αυτοί – θα αισθανθούν ότι η Ευρώπη μπορεί να νικηθεί. Η ήττα δεν είναι σίγουρα αυτό που χρειάζονται οι Ευρωπαίοι. Χρειάζονται η Ευρώπη να μην υποχωρεί μπροστά στους επιτιθέμενους. Καμία ανταμοιβή για τον επιτιθέμενο – αυτός είναι ο βασικός κανόνας της ειρήνης που πρέπει να επιβεβαιωθεί.

Αν γνωρίζουμε και αν ο Πούτιν γνωρίζει ότι μπορούμε να παραμείνουμε σταθεροί, η κίνησή του να παρατείνει αυτόν τον πόλεμο θα γίνει πολύ πιο αδύναμη. Και έτσι ακριβώς πρέπει να λειτουργεί η πίεση στον επιτιθέμενο – πίεση που φέρνει ειρήνη. Ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει για ό,τι έχει κάνει. Ευχαριστώ όλους όσους οδηγούν την Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή».