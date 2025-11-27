Ζελένσκι: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την πλευρά των ΗΠΑ για το κείμενο της Γενεύης

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

«Η ομάδα μας, μαζί με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, θα συνεχίσει να προχωρά με τα αποτελέσματα της Γενεύης μέχρι το σημείο που οδηγούν στον δρόμο προς τις εγγυήσεις ειρήνης και ασφάλειας. Θα είστε μέλος της αντιπροσωπείας. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι καλά προετοιμασμένη και εκπαιδευμένη στο θέμα» ανέφερε μεταξύ άλλων σε διάγγελμα του ο πρόεδρος της Ουκρανίας για να προσθέσει:

«Είμαστε τώρα σε επαφή με την αμερικανική πλευρά και με τους Ευρωπαίους φίλους μας. Ενημερώνω επίσης τους εταίρους μας σε άλλα μέρη του κόσμου και το κάνω αυτό για να υποστηρίξω την κυριαρχία μας, το κράτος μας. Αυτή τη στιγμή, όλοι ανησυχούμε ώστε να υπάρχει επαρκής αμυντική υποστήριξη στην Ουκρανία».