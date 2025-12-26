Ζελένσκι: «Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά» – Το μήνυμα για συνάντηση με Τραμπ στο άμεσο μέλλον

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (26/12) ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Ζελένσκι γράφει στην ανάρτησή του: “Ο Ρουστέμ Ουμέροφ έδωσε αναφορά για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!”.

Η εφημερίδα Kyiv Post ανέφερε νωρίτερα ότι ο Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα, όπου ο Τραμπ περνά τις διακοπές των Χριστουγέννων, ήδη την Κυριακή. Η εφημερίδα επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή που έχει γνώση της κατάστασης. Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων που θα υποβάλουν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αν και οι σύμμαχοι έχουν συμφωνήσει στα περισσότερα σημεία, ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα με το εδαφικό να αποτελεί το κύριο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις.

Να θυμίσουμε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες (25/12) ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ την Τετάρτη (24/12) έδωσε στην δημοσιότητα το σχέδιο 20 σημείων για το οποίο εργάστηκαν ΗΠΑ και Ουκρανία.

Το κείμενο που παρουσίασε χθες ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές του, χωρίς όμως να προσφέρει καμία άμεση λύση στο ακανθώδες ζήτημα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, που αποτελούν περίπου το 19% της Ουκρανίας.

Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, το νέο έγγραφο παραβλέπει επίσης σημαντικές αξιώσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που ελέγχουν ακόμη και τη νομική δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθείς το ΝΑΤΟ.

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει η Ρωσία με τη νέα πρόταση. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της» και αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.