Ζελένσκι προς Ίλον Μασκ για το Starlink: «Άνθρωποι θα πεθάνουν αν δεν αποκατασταθεί η λειτουργία του»

Δραματική έκκληση για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Starlink απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποιώντας ότι η διακοπή του δορυφορικού δικτύου επικοινωνιών του Ίλον Μασκ μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τις ουκρανικές δυνάμεις, ακόμη και να οδηγήσει σε ανθρώπινες απώλειες.

Μιλώντας στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, σε συνέντευξη αποσπάσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα λειτουργίας του συστήματος, το οποίο αποτελεί κρίσιμο μέσο επικοινωνίας στο πεδίο της μάχης.

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Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη διακοπή «μεγάλο λάθος», ενώ απέφυγε να αποδώσει ευθέως την ευθύνη στον Ίλον Μασκ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος.

«Άνθρωποι θα πεθάνουν αν το Starlink δεν λειτουργεί»

Ερωτηθείς από τον Πιρς Μόργκαν ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Ίλον Μασκ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε:

«Άνθρωποι θα πεθάνουν, ασφαλώς εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν και εάν το Starlink δεν λειτουργεί».

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε:

«Ελπίζω πράγματι ότι πρόκειται για ένα λάθος, ίσως για ένα μείζον τεχνικό πρόβλημα, δεν ξέρω, αλλά ζητάμε η υπηρεσία να αποκατασταθεί».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου «μεγάλο λάθος», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αδιάλειπτης πρόσβασης στις δορυφορικές επικοινωνίες για την Ουκρανία.

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Γιατί το Starlink είναι τόσο σημαντικό για τον ουκρανικό στρατό

Το Starlink είναι ένα σύστημα δορυφορικού διαδικτύου της SpaceX, της εταιρείας του Ίλον Μασκ, το οποίο παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022, το δίκτυο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την Ουκρανία.

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Χρησιμοποιείται τόσο για πολιτικές όσο και για στρατιωτικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι συμβατικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, η δορυφορική σύνδεση διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, την επικοινωνία μεταξύ μονάδων και τη λειτουργία ψηφιακών συστημάτων που εξαρτώνται από την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

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Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μια εκτεταμένη διακοπή της υπηρεσίας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα.

Η εξάρτηση της Ουκρανίας από το δίκτυο του Μασκ

Η χρήση του Starlink έχει αναδείξει και ένα ευρύτερο ζήτημα: την εξάρτηση κρίσιμων επικοινωνιακών υποδομών μιας εμπόλεμης χώρας από υπηρεσίες ιδιωτικής τεχνολογικής εταιρείας.

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Το γεγονός ότι το δίκτυο ανήκει στη SpaceX καθιστά τις αποφάσεις για τη διαθεσιμότητα και τους όρους χρήσης του ιδιαίτερα σημαντικές για την Ουκρανία.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με τη χρήση του Starlink σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και με τα όρια της εμπλοκής μιας ιδιωτικής εταιρείας σε έναν πόλεμο.

Ωστόσο, οι νέες δηλώσεις του Ζελένσκι δεν αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη διακοπή οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια ή απόφαση του Ίλον Μασκ.

Ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ρητά ότι δεν γνωρίζει την αιτία και ότι ελπίζει να πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα.

Τι παραμένει άγνωστο για τη διακοπή

Από τα αποσπάσματα της συνέντευξης που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει με σαφήνεια η έκταση του προβλήματος, οι περιοχές που επηρεάζονται ή η ακριβής αιτία της διακοπής.

Επίσης, δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για γενικευμένη δυσλειτουργία του δικτύου ή για πρόβλημα που επηρεάζει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή περιοχές επιχειρήσεων.

Η έκκληση του Ζελένσκι, πάντως, αναδεικνύει την κρισιμότητα των δορυφορικών επικοινωνιών για την Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος συνεχίζεται και η χώρα αντιμετωπίζει διαρκείς στρατιωτικές πιέσεις.

Το βασικό μήνυμα του Ουκρανού προέδρου προς τον Ίλον Μασκ είναι σαφές: η λειτουργία του Starlink πρέπει να αποκατασταθεί, καθώς η απώλεια επικοινωνιών σε συνθήκες πολέμου μπορεί να έχει άμεσο ανθρώπινο κόστος.