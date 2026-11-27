Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι είναι «παράξενο» για τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν «φίλο του» και ότι είναι σαν να έκανε το ίδιο σχόλιο για τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι είναι θέμα του Τραμπ να πει ό,τι είπε, αλλά το χαρακτήρισε «παράξενο» να αποκαλεί τον Πούτιν φίλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι εισβολέας… και φονιάς. Δεν μπορεί να είναι φίλος», είπε.

«Είναι το ίδιο σαν κάποιος να έλεγε για τον Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ότι είναι καλός φίλος. Οχι, δεν είναι φίλος».

Πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Πούτιν ως «φίλο» κατά τη διάρκεια συνάντησης κορυφής στην Κίνα. Μέρες αργότερα, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social φωτογραφία του σε χειραψία με τον Πούτιν και τον τίτλο «Ο Φίλος μου».