Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη – Πρέπει να είμαστε ενωμένοι

Το δικό του μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου έστειλε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, σε νέο διάγγελμα του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην πιέζουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρούμε ή να διαπληκτιζόμαστε.

Αν χάσουμε την ενότητά μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τους εαυτούς μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να κρατηθούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν θα έχουμε άλλη Ουκρανία. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία. Δόξα στην Ουκρανία».

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Μόλις τώρα, σε λίγες μέρες, είχα σχεδόν 20 συνομιλίες με τους εταίρους μας και όλοι λένε με έναν τόνο: είμαστε ενθουσιασμένοι με το πώς αντέχει η Ουκρανία υπό την τρέχουσα πίεση. Πώς η Ουκρανία αγωνίζεται αναζητώντας ειρήνη για τον λαό της και, στην πραγματικότητα, για όλους στην Ευρώπη, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Σήμερα έχω ήδη μιλήσει με τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Ο Άλεξ μας ενημέρωσε για όσα ειπώθηκαν από τη Ρωσία επίσημα και ανεπίσημα και για τους όρους που προωθεί η Ρωσία. Τώρα προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση με την αμερικανική πλευρά – για τα βήματα που απαιτούνται ώστε να υπάρξει πραγματικά ειρήνη. Και για να είναι μια άξια ειρήνη. Και όταν όλη η προσοχή επικεντρώνεται στη διπλωματία, στην άμυνα στον πόλεμο, χρειάζεται εσωτερική δύναμη. Η εσωτερική δύναμη είναι η βάση της εξωτερικής μας ενότητας και των σχέσεών μας με τον κόσμο.

Και για να υπάρχει εσωτερική δύναμη, δεν πρέπει να υπάρχει λόγος να αποσπάται η προσοχή από οτιδήποτε άλλο εκτός από την άμυνα της Ουκρανίας. Δεν θέλω κανείς να έχει ερωτήσεις για την Ουκρανία. Επομένως, σήμερα – οι ακόλουθες εσωτερικές αποφάσεις.

Πρώτον, θα γίνει επανεκκίνηση του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής του Γραφείου, Αντρέι Γερμάκ, έγραψε επιστολή παραίτησης. Είμαι ευγνώμων στον Αντρέι για το γεγονός ότι παρουσίαζε πάντα την ουκρανική θέση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ακριβώς όπως θα έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες. Όσο για τον νέο επικεφαλής του Γραφείου, αύριο θα πραγματοποιήσω διαβουλεύσεις με όσους μπορούν να ηγηθούν αυτού του θεσμού.

Σύντομα θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις, θα υπάρχουν οι εκπρόσωποί μας – θα είναι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και οι μυστικές μας υπηρεσίες. Και όταν όλοι έχουμε μια τέτοια εξωτερική πρόκληση – τον πόλεμο, πρέπει να είμαστε δυνατοί εσωτερικά. Το εκατό τοις εκατό της δύναμής μας θα επικεντρωθεί στην άμυνα της Ουκρανίας. Όλοι πρέπει τώρα να ενεργούν ακριβώς έτσι, προς το συμφέρον του κράτους μας, και να υπερασπίζονται το κράτος μας. Αυτή είναι μια αμετάβλητη αρχή. Συναντήσεις με την αμερικανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον.

Δεύτερον, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας. Αναμένω ότι η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, μαζί με τους λαϊκούς βουλευτές, σε διάλογο και ενότητα, θα παράσχουν στην Ουκρανία τρία πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός για το 2026, δηλαδή η ικανότητα του κράτους μας να αμυνθεί, να παράσχει άμυνα, να διασφαλίσει όλες τις κοινωνικές παροχές και την απαραίτητη σταθερότητα. Αυτό χρειάζεται ο λαός. Αναμένω επίσης υποψηφίους για υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης. Οι νυν υπουργοί πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να εξαχθούν απολύτως σαφή συμπεράσματα σχετικά με το εάν οι νυν αξιωματούχοι ανταποκρίνονται στις προκλήσεις τόσο αυτού του χειμώνα όσο και αυτού του πολέμου.

Τρίτον, μίλησα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας για να διεξαγάγουν την ανάλυσή τους για την κατάσταση στο σύστημα επιβολής του νόμου και στις περιοχές. Σύντομα θα υπάρξουν αναφορές, θα υπάρξουν τα συμπεράσματά μου και θα υπάρξουν αποφάσεις. Υπάρχει υπερβολική αρνητικότητα από τις περιοχές. Συμφωνήσαμε ότι η Υπηρεσία Ασφαλείας θα μου παράσχει πληροφορίες γρήγορα.

Και, φυσικά, ο στρατός. Οι στρατιώτες μας είναι ήρωες. Οι στρατιώτες μας καταστρέφουν τον εχθρό και αυτή είναι η βάση της ικανότητάς μας να οικοδομήσουμε διπλωματία. Υπάρχουν προβλήματα που θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πολύ καιρό. Ο Αρχιστράτηγος, το Γενικό Επιτελείο και ο Πάβλο Πάλισα ήδη εργάζονται πάνω σε αυτό, και την επόμενη εβδομάδα θα προετοιμάσω το σχετικό Αρχηγείο. Πρώτα απ ‘όλα, ώστε να υπάρχει μια πραγματικά δίκαιη, ορθολογική κατανομή του προσωπικού μεταξύ των ταξιαρχιών. Οι αρχές για το πώς να γίνει αυτό υπάρχουν ήδη, και κάθε μάχιμη ταξιαρχία μιλάει γι’ αυτό. Θα υπάρξει μια λύση.

Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους υπερασπίζονται τώρα και πάντα την Ουκρανία. Ευχαριστώ όλους όσους διασφαλίζουν ότι η πίεση είναι στη Ρωσία, την αιτία αυτού του πολέμου, και όχι στο κράτος και τον λαό μας, όχι στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί πρέπει να κερδίσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην πιέζουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρούμε ή να διαπληκτιζόμαστε. Αν χάσουμε την ενότητα, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τον εαυτό μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να κρατηθούμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν θα έχουμε άλλη Ουκρανία. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία.

Δόξα στην Ουκρανία!