Οι ηγέτες των σκανδιναβικών και των βαλτικών χωρών υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ – Τι αναφέρει η κοινή ανακοίνωση

Οι ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους στη “μη αναστρέψιμη πορεία” της Ουκρανίας προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση “το συντομότερο δυνατό”, σε κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε στην περιφερειακή σύνοδο κορυφής στο Ταλίν της Εσθονίας.

Οι αρχηγοί κυβερνήσεων της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Ισλανδίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας συνεδρίασαν στην εσθονική πρωτεύουσα, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Ουκρανία είναι στρατηγικός εταίρος ασφαλείας για το ΝΑΤΟ συμβάλλοντας άμεσα στην ευρωατλαντική ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία της στο πεδίο της μάχης, στην τεχνολογική της καινοτομία και στις βιομηχανικές της ικανότητες”, υπογράμμισαν οι οκτώ ηγέτες.

Υπογράμμισαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία “στη μη αναστρέψιμη πορεία της προς μια πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξής της στο ΝΑΤΟ”.

Οι ηγέτες χαιρέτισαν την αναμενόμενη συμμετοχή της Ουκρανίας στην προσεχή σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο νέος πρωθυπουργός της Λετονίας Άντρις Κούλμπεργκς και ο πρόεδρος Ζελένσκι υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της Αμυνας, με την οποία ανοίγει για τη Λετονία κυρίως η πρόσβαση στην ουκρανική εμπειρία στην προστασία του εναερίου χώρου από τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Λετονία και οι δύο άλλες χώρες της Βαλτικής, πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που μοιράζονται σύνορα πολλών χιλιομέτρων με τη Ρωσία, καταγράφουν εδώ και εβδομάδες έναν αυξανόμενο αριθμό εισβολών και πτώσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα εδάφη τους.

Συμμετέχοντας στη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε “τη συνεχή δέσμευση της Γαλλίας”, κυρίως μέσω της στρατιωτικής της παρουσίας στην ανατολική πλευρά της ηπείρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα, γαλλικά Rafale του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στις βαλτικές χώρες κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το έδαφος της Λετονίας.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, “η Ρωσία αποτυγχάνει στην Ουκρανία. Αυτό δείχνει ότι οι εδαφικές και στρατηγικές της διεκδικήσεις είναι μάταιες. Ωστόσο επιμένει να προκαλεί τους γείτονές της σε μια προσπάθεια να βγει από το αδιέξοδο”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί”, δήλωσε.

Παράλληλα, οι ηγέτες των βαλτικών και των σκανδιναβικών χωρών χαιρέτισαν στο Ταλίν την “πρόοδο που έχει σημειωθεί” από το Κίεβο στην πορεία του προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τάχθηκαν υπέρ της έναρξης “χωρίς καθυστέρηση” του συνόλου των φακέλων διαπραγμάτευσης με τη χώρα αυτή “τον Ιούνιο-Ιούλιο 2026” εκτιμώντας ότι “η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσαν, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αποτελούσε μέρος των “βασικών εγγυήσεων ασφαλείας τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη”.