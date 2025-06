Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία την Πέμπτη 12/6.

«Σήμερα, οι πολεμιστές μας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Εθνοφρουρά και την Συνοριοφυλακή, επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Όλοι χρειάζονται ιατρική περίθαλψη και σίγουρα θα λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Αυτό είναι ήδη το δεύτερο στάδιο της επιστροφής των σοβαρά τραυματισμένων και σοβαρά άρρωστων πολεμιστών» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για να προσθέσει:

Our people are coming home.



Today, warriors of our Armed Forces, National Guard, and Border Guard Service are back home. They all require medical treatment, and they will certainly receive the care they need. This is already the second stage of bringing back severely wounded and…