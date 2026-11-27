Με αφορμή τις 16 Ημέρες Ακτιβισμού, από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, τα Παιδικά Χωριά SOS υλοποιούν μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο να αναδείξουν τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Η βία δεν αποτελεί ποτέ μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο τους ανθρώπους που τη βιώνουν άμεσα, αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, αφήνοντας συχνά βαθύ αποτύπωμα στη ζωή των παιδιών.

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Η έκθεση των παιδιών σε ένα περιβάλλον φόβου και ανασφάλειας, ακόμη και όταν δεν αποτελούν τα ίδια άμεσα αποδέκτες της βίας, μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ανάπτυξη και την ψυχοσυναισθηματική τους ισορροπία.

«Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού. Οφείλουμε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα σημάδια της βίας, να ακούμε όσους τη βιώνουν και να δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που δεν αφήνει κανέναν αβοήθητο. Η πρόληψη και η προστασία είναι συλλογική ευθύνη και προϋποθέτουν τη διαρκή προσπάθεια όλων μας», δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, Βαγγέλης Τσίλης.

Για τα Παιδικά Χωριά SOS, η προστασία κάθε παιδιού συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία ενός ασφαλούς οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Μέσα από τα προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης παιδιών και οικογενειών, ο Οργανισμός εργάζεται για να ενισχύει τις οικογένειες και να διασφαλίζει ότι κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει με ασφάλεια, φροντίδα και σεβασμό.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, για 16 ημέρες θα δημοσιεύεται καθημερινά ένα νέο μήνυμα, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της έμφυλης βίας.

Γιατί ο κύκλος μπορεί να σπάσει. Με ενημέρωση, πρόληψη, υποστήριξη και συλλογική δράση.

Παρακολουθήστε την καμπάνια στην ιστοσελίδα (https://sos-villages.gr/16-days-of-activism/ ) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Παιδικών Χωριών SOS.