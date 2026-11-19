Η αναμνηστική φωτογραφία των τριών ηγετών θα είναι αναμφίβολα ιστορική, όμως τα αποτελέσματα της συνάντησης παραμένουν αβέβαια: ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντώνται σήμερα σε μια πρωτοφανή σύνοδο κορυφής στη νότια Κίνα, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η συνάντηση δεν θα διαρκέσει «πάνω από μια ώρα».

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Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις διμερείς σχέσεις και την επικείμενη συνάντησή τους με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η διμερής συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας, πήγε καλά και ο Πούτιν έφυγε από τη συνάντηση “σε εξαιρετική διάθεση“, πρόσθεσε ο Ουσάκοφ.

Με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, την επιθετική πολιτική των ΗΠΑ στους δασμούς, τον ανταγωνισμό και τις ανησυχίες που συνοδεύουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι πλούσια η ατζέντα της συνάντησης των τριών ηγετών που έχει προγραμματιστεί για τις 08:30 (ώρα Ελλάδας), στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν.

JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China. “We’ve known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” https://t.co/PqaoFaSa1C— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης το τετ-α-τετ των προέδρων Τραμπ και Σι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο για εμφάνιση-έκπληξη του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε ό,τι αφορά την τριμερή σύνοδο κορυφής, η διπλωματία της οικοδέσποινας Κίνας ανέφερε ότι στόχος είναι να συζητηθούν η «παγκόσμια ειρήνη» και η «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων». Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι επιθυμεί να θέσει το ζήτημα της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Κρεμλίνο υπογράμμισε ότι η ατζέντα δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι ηγέτες δύσκολα θα μπορέσουν να αγνοήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος για σχεδόν πέντε χρόνια απομόνωσε τη Ρωσία από τη Δύση κι έφερε πιο κοντά τη Μόσχα και το Πεκίνο.

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Οι τρεις ηγέτες φρόντισαν χθες Τετάρτη να δείξουν δημοσίως τις καλές προθέσεις τους. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συνομίλησε για περισσότερες από δύο ώρες με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στη συνέχεια, υποδέχθηκε αυτοπροσώπως τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο. Οι τρεις άνδρες αντάλλαξαν χειραψίες και φιλοφρονήσεις στο τέλος της ημέρας, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε δεξίωση και για «οικογενειακή» φωτογραφία με τους ηγέτες της APEC.

Η τριμερής συνάντηση έχει παρομοιαστεί με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι τότε ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης έβαλαν τα θεμέλια της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη και χάραξαν τις ακόμη τότε χαρασσόμενες γραμμές του μετώπου του Ψυχρού Πολέμου.

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Η Κίνα έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε αδιαμφισβήτητο παράγοντα των μεγάλων διεθνών υποθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει, μέσω διπλωματικών κερδών, την ήττα της παράταξής του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει την ευκαιρία να προβάλει την εικόνα μιας Ρωσίας που γίνεται δεκτή στις τάξεις των μεγάλων δυνάμεων, παρά τις οικονομικές κυρώσεις της Δύσης, τις οποίες χαρακτήρισε αναποτελεσματικές και υποστήριξε πως ανήκουν «στο παρελθόν».

«Δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές», σχολίασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, παρόλο που ο τελευταίος δήλωσε ότι αναμένει εξαιρετικά χρήσιμη συνάντηση.

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Της τριμερούς συνόδου θα προηγηθεί η συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τα σημεία τριβής δεν λείπουν μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η εμπορική εκεχειρία που είχε επιτευχθεί πριν από έναν χρόνο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας τυπικά λήγει τον Ιανουάριο.

Η τεχνητή νοημοσύνη και ο προτεινόμενος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου – με στόχο την αποφυγή επεισοδίων – αναμένεται να συμπεριληφθούν στην ατζέντα των συνομιλιών.

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Η συνάντηση διεξάγεται στη σκιά του σκανδάλου της Nvidia, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση του επικεφαλής του κολοσσού των ημιαγωγών, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος ενεπλάκη σε υπόθεση κατασκοπείας και λαθρεμπορίου αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα.