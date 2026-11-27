Οι σκληρές διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όχι μόνο δεν απέδωσαν καρπούς ως προς την επίτευξη μιας ουσιαστικής προσέγγισης, η οποία θα αποτελούσε τη βάση για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά ανέδειξαν τις αγεφύρωτες διαφορές και το χάσμα μεταξύ των λεγόμενων «Φειδωλών» χωρών και των 17 χωρών της Συνοχής.

Ενδεικτική του κλίματος ήταν η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά το τέλος του Συμβουλίου, ο οποίος, αφού επισήμανε πως «δεν καταφέραμε να επιτύχουμε συμφωνία», ανέδειξε το χάσμα που υπάρχει, δηλώνοντας πως «ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν περαιτέρω περικοπές», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «η πλειονότητα αντιτάχθηκε», ενώ ανέφερε πως «ορισμένα κράτη πρότειναν ακόμη και την αναθεώρηση ορισμένων περικοπών που έχουν ήδη αποφασιστεί, ιδίως όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής».

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Η στρατηγική του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μεταφέρει τις διαπραγματεύσεις, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ηγετών, σε επίπεδο διαδοχικών συσκέψεων, δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο ίδιος επέλεξε να οργανώσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σε επτά διαφορετικές ομάδες χωρών, επιλέγοντας πρώτα τις ομάδες που συγκλίνουν και στη συνέχεια φέρνοντας μαζί ηγέτες από τις χώρες της Συνοχής με τους «Φειδωλούς».

Ενδεικτικό του «δύσκολου» κλίματος που είχε διαμορφωθεί στην ολομέλεια των ηγετών, με τους επικεφαλής των θεσμών, ήταν η αποχώρηση ορισμένων ηγετών από τις δεύτερες συζητήσεις των ομάδων στις οποίες συμμετείχαν, με τον κ. Κόστα να απαντά σε σχετική ερώτηση ότι «ορισμένα κράτη μέλη, που αποχώρησαν, ενδεχομένως να θεώρησαν ότι δεν ήταν απαραίτητη μια δεύτερη συνάντηση στις μικρότερες ομάδες».

Η αποτίμηση, όπως επισημάνθηκε και από την ελληνική πλευρά των διαπραγματεύσεων, ανέδειξε τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, επισημαίνοντας πως «δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία σύνοδο. Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το Συμβούλιο ήταν σε εξέλιξη, έδωσε το στίγμα των σκληρών διαπραγματεύσεων με ανάρτησή του στο Χ, κάνοντας αναφορά στην έκθεση Ντράγκι και τονίζοντας ότι «αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας την έκθεση Ντράγκι και τις φιλόδοξες επιδιώξεις της».

Στην Έκθεση Ντράγκι αναφέρθηκε και ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εδώ και δύο χρόνια επαναλαμβάνουμε όλοι ότι η έκθεση Λέτα και η έκθεση Ντράγκι είναι εξαιρετικά κείμενα που αξίζουν σεβασμό. Μας εξηγούν ότι είναι αναγκαίο να επενδύσουμε περισσότερο και ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό, καθώς υπάρχει έλλειμμα δημόσιων επενδύσεων». Όπως επισήμανε, ωστόσο, η περικοπή των 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής «αποτελεί στρατηγικό λάθος».

Οι κόκκινες γραμμές των χωρών της Συνοχής τέθηκαν ξεκάθαρα στις διαπραγματεύσεις και επικεντρώνονται στη μη αποδοχή μείωσης των πόρων του Ταμείου Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με τον Γάλλο Πρόεδρο να επαναλαμβάνει πως «είναι στρατηγικό λάθος της Ευρώπης».

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Ανυποχώρητες αλλά και σκληρές εμφανίστηκαν οι λεγόμενες «Φειδωλές» χώρες, με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, να επισημαίνει, αναφορικά με τις περικοπές στον προϋπολογισμό, ότι είναι θέμα ισοσκελισμού των προϋπολογισμών, γιατί «η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών δεν είναι ιδιαίτερα καλή σε κανένα από τα κράτη-μέλη», αλλά και γιατί πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με δήλωσή του, «οι απαραίτητες διορθώσεις στις εισφορές των κρατών-μελών».

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μετά από 15 ώρες διαπραγματεύσεων και ενώ η γεφύρωση των διαφορών για την επίτευξη συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 μοιάζει πιο δύσκολη από ό,τι φάνταζε το πρωί της Πέμπτης, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου μοιάζει με μονόδρομο, καθώς τόνισε ότι δεν υπάρχει «πολυτέλεια να αποτύχουμε», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται ομοφωνία.

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Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο κ. Κόστα θα συνεχίσει τις συζητήσεις σε διμερές επίπεδο με τους ηγέτες μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17 Δεκεμβρίου, επιδιώκοντας την επαναπροσέγγιση των διαφορετικών θέσεων, με στόχο να υπάρξει σύγκλιση και να διαμορφωθεί μια ισορροπημένη πρόταση.