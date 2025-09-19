Ζελένσκι για τις ρωσικές παραβιάσεις στην Εσθονία: Είναι εξωφρενικό – Απαιτεί μια συστηματική απάντηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στις ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε και πάλι στην απάντηση που θα πρέπει να στείλει ο πλανήτης προς της Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ—αυτή τη φορά πάνω από την Εσθονία. Εξωφρενικό. Η αποσταθεροποιητική δραστηριότητα της Ρωσίας επεκτείνεται σε νέες χώρες και κατευθύνσεις. Χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο: από παρεμβάσεις σε πολιτικές διαδικασίες, όπως στη Ρουμανία και τη Μολδαβία, έως παραβιάσεις του εναέριου χώρου, όπως στην Πολωνία, τη Ρουμανία και τώρα στην Εσθονία.

Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Πρόκειται για μια συστηματική ρωσική εκστρατεία που στρέφεται εναντίον της Ευρώπης, εναντίον του ΝΑΤΟ, εναντίον της Δύσης. Και απαιτεί μια συστηματική απάντηση. Πρέπει να ληφθούν ισχυρά μέτρα—τόσο συλλογικά όσο και ατομικά από κάθε έθνος.

Russian military aircraft once again violated NATO airspace—this time over Estonia. Outrageous. Russia’s destabilizing activity is expanding into new countries and directions. They use every tool: from interference in political processes, as in Romania and Moldova, to violations…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2025

Η Ρωσία πρέπει να αισθάνεται αυξανόμενο πόνο από την πίεση του κόσμου, πρώτα και κύρια μέσω της οικονομίας της, και αυτό διασφαλίζεται καλύτερα με κυρώσεις. Ταυτόχρονα, οι πολεμικές απώλειες της Ρωσίας πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται, κάτι που επιτυγχάνεται καλύτερα με έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν. Την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ομάδα των Επτά—απαιτείται ισχυρή δράση από όλους.