Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Παρέμειναν για 12 λεπτά

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή (19.09) σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, την παραπάνω πληροφορία μετέδωσαν πηγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, το πρακτορείο ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε πως τρία ρωσικά μαχητικά MIG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της χώρας, χωρίς νωρίτερα να έχουν λάβει σχετική άδεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρέμειναν εκεί για σχεδόν 12 λεπτά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας έκανε λόγο για ένα περιστατικό «χωρίς προηγούμενο σε βαρβαρότητα».

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Εσθονίας προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας στον ανώτερο Ρώσο διπλωμάτη που βρίσκεται στη χώρα.

«Οι συνεχώς αυξανόμενες δοκιμασίες κατά των συνόρων και η επιθετικότητά της από τη Ρωσία πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, ρωσικά drones έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας.