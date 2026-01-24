Ζελένσκι: Εποικοδομητικές οι τριμερείς συνομιλίες – Νέες συναντήσεις με τη Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι νέες συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του X, προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», καθώς στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Υπήρξε αναφορά της αντιπροσωπείας μας: οι συναντήσεις στα Εμιράτα ολοκληρώθηκαν. Και αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό που πραγματοποιήθηκαν διήμερες τριμερείς συναντήσεις. Συζητήθηκαν πολλά θέματα και είναι σημαντικό ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με τη συμμετοχή στρατιωτικών εκπροσώπων των τριών πλευρών. Από την πλευρά μας συμμετείχαν σήμερα οι Ρουστέμ Ουμέροφ, Κυρίλλος Μπουδάνοφ, Αντρέι Γκνάτοφ, Νταβίντ Αραχάμια, Σεργκέι Κισλίτσα και Βαντίμ Σκιμπίτσκι. Από την αμερικανική πλευρά ήταν ο Στιβ Βίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ, ο Νταν Ντρίσκολ, ο Άλεξ Γκρίνκεβιτς και ο Τζος Γκρούνμπαουμ. Από τη ρωσική πλευρά ήταν εκπρόσωποι της στρατιωτικής αντικατασκοπείας και του στρατού τους.

Το κύριο θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχει συνειδητοποίηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και της τήρησης της πραγματικής ασφάλειας.

Η αμερικανική πλευρά έθεσε το ζήτημα των πιθανών μορφών έγκρισης των παραμέτρων τερματισμού του πολέμου και των απαραίτητων για αυτό συνθηκών ασφάλειας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών των ημερών, όλες οι πλευρές συμφώνησαν να υποβάλουν έκθεση στις πρωτεύουσές τους σχετικά με κάθε πτυχή των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν με τους ηγέτες τους περαιτέρω βήματα. Οι στρατιωτικοί καθόρισαν μια λίστα θεμάτων για την πιθανή επόμενη συνάντηση. Εφόσον υπάρχει η βούληση να προχωρήσουμε περαιτέρω – και η Ουκρανία είναι έτοιμη – θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναντήσεις, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Αναμένω την προσωπική αναφορά της αντιπροσωπείας μετά την επιστροφή της.

Είμαι ευγνώμων προς τα ΗΑΕ και προσωπικά προς τον Πρόεδρο των Εμιράτων για τη μεσολάβηση και την προθυμία να φιλοξενήσει περαιτέρω συναντήσεις. Η Ουκρανία εργάζεται για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!