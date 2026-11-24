Ανησυχία επικρατεί στη Βρετανία καθώς είναι πιθανό, πίσω από τις παρεμβολές στα συστήματα GPS περίπου 140 επιβατικών αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα και τη βόρεια Ευρώπη στις 9 Νοεμβρίου, να εμπλέκεται ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο, θα μπορούσε να σηματοδοτεί κλιμάκωση των υβριδικών επιχειρήσεων της Μόσχας κατά της Δύσης.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας iPaper, το ρωσικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων από τις ακτές της Βρετανίας, όταν καταγράφηκαν εκτεταμένες παρεμβολές στα συστήματα GPS επιβατικών αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και πτήσεις μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, όπως η Ryanair, η easyJet και η British Airways.

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων Hexbird, οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά.

Οι πτήσεις που επηρεάστηκαν

Ανάμεσα στα αεροσκάφη που αντιμετώπισαν προβλήματα με τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης ήταν εκείνα που είχαν αναχωρήσει από τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου, του Μάντσεστερ και του Χίθροου στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν ήταν:

Πτήση της Ryanair από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη.

Πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου.

Πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.

Περίπου 40 από τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν εκτιμάται ότι βρίσκονταν εντός ή κοντά στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τις βρετανικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, η ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε ότι επτά πτήσεις ανέφεραν απώλεια του σήματος GPS, με αποτέλεσμα να χρειαστούν καθοδήγηση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

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Τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια, καθώς διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.

Αυτό που έχει τραβήξει την προσοχή των ειδικών είναι το γεγονός ότι, την ώρα που καταγράφονταν οι παρεμβολές, μια ρωσική νηοπομπή διέσχιζε τη Βόρεια Θάλασσα με κατεύθυνση προς τον νότο.

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Στη νηοπομπή συμμετείχαν τα τρία φορτηγά πλοία Lady R, Lady D και Maia-1, τα οποία συνοδεύονταν από ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Στα συγκεκριμένα φορτηγά πλοία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ενώ στο παρελθόν είχαν βρεθεί στο μικροσκόπιο δυτικών υπηρεσιών για πιθανή εμπλοκή τους στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας.

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Η ανάλυση της Hexbird τοποθετεί την πιθανή πηγή των παρεμβολών στη Βόρεια Θάλασσα, σε απόσταση περίπου 306 χιλιομέτρων από τις αγγλικές ακτές, κοντά στην περιοχή από την οποία περνούσαν τα ρωσικά πλοία.

Παρά τη χρονική και γεωγραφική σύμπτωση, οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αποδοθεί με βεβαιότητα η ευθύνη στη ρωσική νηοπομπή.

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«Η ανάλυσή μας ούτε ταυτοποιεί τη νηοπομπή ως πηγή των παρεμβολών ούτε αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο», ανέφερε η εταιρεία Hexbird, της οποίας επικεφαλής είναι ο αναλυτής αεροπορικών δεδομένων Τζον Γουάιζμαν.

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων παρεμβολής στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης

Ο δρ Τόμας Γουίθινγκτον, ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο, εκτίμησε ότι, εάν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της Ρωσίας, το περιστατικό θα αποτελεί σημαντική κλιμάκωση των επιχειρήσεων παρεμβολής στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για εντατικοποίηση των παρεμβολών που έχουμε δει μέχρι σήμερα», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα.

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι παρεμβολές καταγράφηκαν τόσο κοντά στη Βρετανία.

«Είναι η πρώτη φορά, απ’ όσο γνωρίζω, που βλέπουμε κάτι τέτοιο τόσο δυτικά. Αλλά ταυτόχρονα δεν πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία», πρόσθεσε.

Οι ειδικοί συνδέουν το περιστατικό με την ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον υβριδικό πόλεμο, ο οποίος περιλαμβάνει ενέργειες όπως κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικές παρεμβολές, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει άμεση στρατιωτική σύγκρουση.

Πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Τζέιμς Ντρόξφορντ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και ανεξάρτητος αναλυτής ναυτικών πληροφοριών.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι παρεμβολές προήλθαν πιθανότατα από το πολεμικό πλοίο που συνόδευε τα τρία φορτηγά πλοία.

«Το ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή ήταν σχεδόν σίγουρα η πηγή των παρεμβολών στο GPS και όχι τα εμπορικά πλοία», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενέργεια ενδέχεται να αποτελούσε αντίδραση στην παρακολούθηση των ρωσικών πλοίων από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

«Τα παρακολουθούσαν σε όλη τη διαδρομή τους στη Βόρεια Θάλασσα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι στόχος των παρεμβολών ήταν να δυσκολέψουν τη δυτική επιτήρηση της νηοπομπής.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια επίσημη έρευνα.

Οι παρεμβολές στα συστήματα GPS, γνωστές διεθνώς ως «jamming», μπορούν να εμποδίσουν τους δέκτες των αεροσκαφών να λαμβάνουν σωστά τα δορυφορικά σήματα και να υπολογίζουν με ακρίβεια τη θέση τους.

Εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης

Η απώλεια του σήματος GPS δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα αεροσκάφος δεν μπορεί να συνεχίσει την πτήση του ή να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Τα σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη διαθέτουν εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης, ενώ τα πληρώματα μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τέτοιου είδους περιστατικά μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά το έργο των πιλότων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη αεροπορική κίνηση.

Ο Ράμσεϊ Φάραγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πλοήγησης της Βρετανίας, επισήμανε ότι οι παρεμβολές κάλυψαν μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκταση του περιστατικού δείχνει ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ισχυρός στρατιωτικός εξοπλισμός.

Ο Φάραγκερ τόνισε επίσης ότι η Βρετανία στάθηκε τυχερή που το περιστατικό σημειώθηκε σε σχετικά μεγάλη απόσταση από τις ακτές της.

Όπως εξήγησε, εάν παρόμοιες παρεμβολές σημειώνονταν πιο κοντά στη στεριά, θα υπήρχε ανησυχία και για πιθανές επιπτώσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στους σταθμούς ψηφιακού ραδιοφώνου.

Παρά τις εκτιμήσεις των ειδικών και την παρουσία των ρωσικών πλοίων στην περιοχή, η προέλευση των παρεμβολών παραμένει ανεπιβεβαίωτη.