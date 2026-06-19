Washington Post: Ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει να σαμποτάρει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για το Ιράν

Έτοιμος να σαμποτάρει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ πιέζεται πολιτικά τόσο από την ίδια του την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεχίσει τον πόλεμο στον Λίβανο.

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«Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν» ανέφερε την Παρασκευή η Washington Post, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ανησυχίες επικεντρώθηκαν στο μέτωπο του Λιβάνου και συνδέονταν εν μέρει με την πολιτική πίεση που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου.

Report: US intelligence feared Netanyahu would try to undermine Iran deal



Washington Post says US agencies warned the Trump administration that Israel could take steps in Lebanon that would damage efforts to reach an agreement with…https://t.co/FLAcleCNMy pic.twitter.com/EHAclldmt3— Ynet Global (@ynetnews) June 19, 2026

Η ανάλυση φέρεται να αναφέρει ότι ενόψει των εκλογών της Κνεσέτ το φθινόπωρο, η πολιτική μοίρα του Νετανιάχου εξαρτάται από το αν θα διατηρήσει ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο και ότι θέλει να εντείνει τις επιθέσεις των Ισαελήδων εναντίον της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Νετανιάχου χαιρετίζει τις επιθέσεις των Ισραηλινών Δυνάμεων στο νότιο Λίβανο

Ενώ παραμένει σιωπηλός σχετικά με τη νέα εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ στην οποία συμφώνησε το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαινώντας την ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ότι τα στρατεύματα έπληξαν 150 στόχους και σκότωσαν δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, «ακριβώς όπως έδωσε εντολή».

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός

Σε κατάπαυση του πυρός που τίθεται σε ισχύ από την Παρασκευή 19/6 φαίνεται να συμφώνησαν το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον αυτό μετέφερε στο στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. «Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

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«Καταλαβαίνουμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται τώρα σε κατάπαυση του πυρός».

Μια ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι η εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ, προσθέτοντας ότι τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα παραμείνουν στην ουδέτερη ζώνη του νότιου Λιβάνου, απειλώντας παράλληλα να απαντήσουν εάν η Χεζμπολάχ επιτεθεί.