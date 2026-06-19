Η απάντηση της Μελόνι στον Τραμπ: “Να θυμάσαι ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε” – Ακυρώθηκε επίσκεψη του Ταγιάνι στις ΗΠΑ

Επεισόδιο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να σημειώθηκε κατά την διάρκεια της συνόδου G7. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Μελόνι τον παρακαλούσε για μία φωτογραφία, δήλωση που προκάλεσε την οργή της πρωθυπουργού της Ιταλίας.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του Αμερικανού προέδρου. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στο Χ απάντησε άμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι «έμεινε έκπληκτη» από τα σχόλιά του Αμερικανού προέδρου, τα οποία ήταν «εντελώς κατασκευασμένα». Κατηγόρησε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν όταν σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι η Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κανάλι, το οποίο δεν δημοσιοποίησε την αρχική ηχογράφηση.

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι. Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 June 19, 2026

«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.