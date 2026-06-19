Ο Ζελένσκι δέχθηκε την πρόταση του Λούλα για πρωτοβουλία ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε την πρόταση του ηγέτη της Βραζιλίας Λουίς Ιγκνάσιο Λούλα ντα Σίλβα να συμβάλει για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι και ο Λούλα συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της «Ομάδας των Επτά» (G7)που πραγματοποιήθηκε στο γαλλικό θέρετρο Εβιάν τη Τετάρτη, όπου ο Ουκρανός ηγέτες κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στην Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου που συνεχίζεται για τέσσερα και πλέον χρόνια.

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Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν το πώς θα μπορούσε να επανενεργοποιηθεί η διπλωματία και ο Λούλα πρότεινε διάφορες ιδέες, μεταξύ των οποίων και επαφές με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου, Ντμίτρο Λίτβιν.

«Συμφώνησαν ότι, συγκεκριμένα, με βάση αυτές τις ιδέες και τις επαφές, θα προσπαθούσαν να επιτύχουν κάτι και στη συνέχεια θα το συζητούσαν με βάση τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Λίτβιν.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βρετανία —με τις οποίες η Ουκρανία διατηρεί στενές διπλωματικές σχέσεις— τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι η Ρωσία και η Κίνα.

Μια προσπάθεια διαμεσολάβησης που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος έφτασε σε αδιέξοδο, καθώς η Ρωσία επέμενε σε περαιτέρω εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, κάτι που το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης και να μεσολαβήσει για τη διοργάνωση μιας συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ του ιδίου και του Βλαντιμίρ Πούτιν — κάτι που ο Ρώσος ηγέτης έχει αποκλείσει προς το παρόν.

Μετά την συνάντηση της «Ομάδας των Επτά», ο Λούλα είπε ότι κατά το παρελθόν ο Ζελένσκι δεν είχε εκφράσει κανέναν ενδιαφέρον για τις προτάσεις του σε σχέση με τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης, αλλά τώρα τις αποδέχθηκε.

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Ο Λούλα είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι έχει ήδη μιλήσει με τους ηγέτες των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και θα το ξανακάνει.

Η Ουκρανία ξεκίνησε πρόσφατα μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τη διπλωματία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω του πολέμου στο Ιράν.