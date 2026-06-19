Συναγερμός στην Βρετανία: Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Βρετανίας καθώς σημειώθηκε σύγκρουση δυο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ την Παρασκευή 19/6.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Telegraph από την σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί για τους επιβαίνοντες των δυο τρένων.

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Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη γύρω στις 5:15 μ.μ., σύμφωνα με στοιχεία των σιδηροδρόμων.

BREAKING: First video from the scene after two high-speed trains collided near Bedford, England. pic.twitter.com/PywVMNGgL4— Scope Report (@ScopeReport_) June 19, 2026

Αφορούσε το δρομολόγιο του σιδηροδρόμου East Midlands Railway στις 3:50 μ.μ. από το Νότιγχαμ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντ Πάνκρας και το δρομολόγιο του Κόρμπι προς το Σεντ Πάνκρας στις 4:40 μ.μ.

⚠️ It’s believed the 4.40pm train from Corby to St Pancras has crashed into the rear of the 3.50pm service from Nottingham to St Pancras.



The incident happened approx 2 miles south of Bedford. pic.twitter.com/bmDdmIHuTX— 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Northamptonshire Weather (@NNweather) June 19, 2026

Το τρένο του Κόρμπι φαίνεται να έχει προσκρούσει στο πίσω μέρος του τρένου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης τρένων, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού Μπέντφορντ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Διάσωση του Μπέντφορντσιρ το περιστατικό συνέβη στον σιδηρόδρομο «λίγο νότια του Μπέντφορντ». «Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή», προσθέτει.

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«Όλες οι γραμμές μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ είναι μπλοκαρισμένες», αναφέρει ο σιδηροδρομικός φορέας Thameslink.