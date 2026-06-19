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Συναγερμός στην Βρετανία: Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ – Αναφορές για τραυματίες

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Συναγερμός στην Βρετανία: Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ – Αναφορές για τραυματίες
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 20:56

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Βρετανίας καθώς σημειώθηκε σύγκρουση δυο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ την Παρασκευή 19/6.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Telegraph από την σύγκρουση σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί για τους επιβαίνοντες των δυο τρένων.

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Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη γύρω στις 5:15 μ.μ., σύμφωνα με στοιχεία των σιδηροδρόμων.

Αφορούσε το δρομολόγιο του σιδηροδρόμου East Midlands Railway στις 3:50 μ.μ. από το Νότιγχαμ προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Σεντ Πάνκρας και το δρομολόγιο του Κόρμπι προς το Σεντ Πάνκρας στις 4:40 μ.μ.

Το τρένο του Κόρμπι φαίνεται να έχει προσκρούσει στο πίσω μέρος του τρένου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης τρένων, περίπου 2,5 μίλια νότια του σταθμού Μπέντφορντ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Διάσωση του Μπέντφορντσιρ το περιστατικό συνέβη στον σιδηρόδρομο «λίγο νότια του Μπέντφορντ». «Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή», προσθέτει.

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«Όλες οι γραμμές μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ είναι μπλοκαρισμένες», αναφέρει ο σιδηροδρομικός φορέας Thameslink.

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