Wall Street Journal: Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις βαθιά εντός της Ρωσίας

Η Wall Street Journal στάθηκε στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πυραυλικές επιθέσεις βαθιά εντός της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, αυτό δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στο Κίεβο ισχυρά όπλα που θα μπορούσαν να θέσουν σε εμβέλεια περισσότερους στόχους εντός της Ρωσίας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία που επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών και στο Πεντάγωνο να βοηθήσουν το Κίεβο με τις επιθέσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν από τους συμμάχους του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου να παράσχουν παρόμοια υποστήριξη, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Η διευρυμένη ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο είναι το τελευταίο σημάδι ότι ο Τραμπ εμβαθύνει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς οι προσπάθειές του να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει.

Πούτιν: Η παράδοση πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία μπορεί να πλήξει τις σχέσεις της Μόσχας με την Ουάσινγκτον

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκληθεί μια νέα μεγάλη κλιμάκωση, όμως δεν θα αλλάξει το πεδίο της μάχης.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, ο Πούτιν είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ρωσία έχει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίζει να μάχεται στην Ουκρανία και επομένως το Κίεβο θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «να σκεφθεί πώς θα συμφωνήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός προωθείται «ουσιαστικά κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής».

«Ελέγχουμε σχεδόν το 100% του Λουχάνσκ. Ο εχθρός ελέγχει κάτι παραπάνω από το 19% στην περιοχή του Ντονέτσκ και το 24-25% στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, αντίστοιχα», υποστήριξε.