Βρέθηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – “Καθόλου κανονικό περιστατικό”

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές βρήκαν το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη στην ανατολική Γεωργία, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως είπε ο Ερντογάν, μια ομάδα που απαρτίζεται από 46 άτομα, εστάλη από την Τουρκία για να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από κοινού με τις γεωργιανές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το C-130 είχε αναχωρήσει από την Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Συνετρίβη χθες το απόγευμα, λίγο αφού είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Γεωργίας.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίστηκαν αργά χθες το απόγευμα σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα ονόματα και φωτογραφίες των 20 νεκρών, επιβεβαιώνοντας πως κανείς στρατιωτικός δεν κατάφερε να επιζήσει από τη σφοδρή πτώση του μεταγωγικού αεροσκάφους.

Συντριβή τουρκικού C-130: Τα σενάρια που εξετάζονται

Αναλυτές στην Τουρκία αναφέρονται σε πιθανά σενάρια πλήγματος από πύραυλο ή ακόμα και δολιοφθοράς, στην προσπάθειά τους να δώσουν απαντήσεις για την πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία.

Όπως ανέφερε ο πτέραρχος ε.α. Ερντογάν Καρακούς: “Με το μαύρο κουτί θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι έχει προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Θα υπάρχουν οι συνομιλίες εντός του αεροσκάφους. Επίσης, θα κοιτάξουν αν στο μαύρο κουτί υπάρχει κάποιος ήχος, θα δουν το τι ήχος ακούγεται όταν κόβεται η ουρά του αεροσκάφους. Μήπως ακούγεται κάποιος ήχος πλήγματος από κάποιον πύραυλο, μήπως υπάρχει άλλος ήχος που προκαλείται από την ‘κούραση’ του αεροσκάφους και που προκαλεί τη συντριβή”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, “εδώ μιλάμε για ξαφνικό δυστύχημα. Καθώς αν υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα οι πιλότοι θα λάμβαναν τα μέτρα τους, όπως για παράδειγμα στο υδραυλικό σύστημα. Όμως στην περίπτωση αυτή κόβεται η ουρά και το αεροσκάφος βγαίνει εκτός ελέγχου“.

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γιαράρ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Beyaz TV ότι “με όσους πιλότους κι αν μιλήσαμε, μας αναφέρουν ότι δεν είναι καθόλου κανονικό το να γίνεται η συντριβή αυτού του αεροσκάφους και να κομματιάζεται σε τρία κομμάτια αέρα. Άρα αυτό βάζει όλα τα σενάρια. Όλα τα σενάρια”. Ο παρουσιαστής απάντησε πως “άρα εξετάζεται και το ενδεχόμενο και της δολιοφθοράς”.